寶可夢30周年聯名再一發！CASETiFY精靈球耳機殼、皮卡丘發光吊飾必收
寶可夢粉絲準備好讓荷包再次失守！迎接寶可夢30周年，CASETiFY宣布推出全新寶可夢聯名系列，這次特別以復古像素風格為設計主軸，將皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸等人氣寶可夢化身為手機殼與各式3C配件，不只經典精靈球造型耳機保護殼驚喜回歸，還有能隨手搖動、讓寶可夢在背板裡自由移動的「冒險搖搖手機殼」，以及會發光的皮卡丘吊飾，讓粉絲彷彿一秒回到初次踏上寶可夢冒險旅程的時光。
這次最有趣的新品，絕對是「Pokémon冒險搖搖手機殼」。CASETiFY將像素風格的寶可夢與精靈球封存在透明手機殼背板中，隨著拿起手機或輕輕晃動，裡面的角色便會自由移動、變換排列，每次拿起手機都有不同的小驚喜。這款手機殼專為iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max打造，將童年玩具般的互動樂趣融入日常配件。
除了互動手機殼，每次推出都被秒殺的「Pokémon耳機保護殼」再次登場，以立體精靈球造型呈現，採用觸感柔軟的矽膠材質，還能搭配專屬扣環與皮卡丘發光吊飾，掛在包包或背帶上，隨身帶著自己的精靈球出門。全新推出的「皮卡丘發光吊飾」則以像素風格重現皮卡丘招牌姿態，搭配發光效果，讓這隻人氣電屬性寶可夢成為穿搭中的吸睛亮點。
喜歡哪隻寶可夢，也能直接透過手機殼展現自己的本命角色。全新系列以皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸、妙蛙種子、小火龍及水伊布等人氣角色為靈感，推出多款像素風格印花，包括編號#0003、#0006、#0009及#0025的寶可夢手機殼，以及「冒險貼紙」、「遊行」和「探索」等不同主題設計，一次將專屬於你的寶可夢融入日常穿搭與風格。
配件控也有不少新目標，這次聯名同步推出AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼、磁吸無線充電盤與Snappy手機支架，讓寶可夢元素從手機一路延伸到日常使用的各種3C產品。另外，系列中還有值得收藏的「Pokémon #0144-0145-0146三入禮盒套組」，一次集結關都地區傳說中的三隻神鳥急凍鳥、閃電鳥與火焰鳥，分別代表冰、電、火三種屬性，對資深玩家而言更是不能錯過的收藏亮點。
CASETiFY全新寶可夢30周年系列即日起開放加入優先購買名單，正式開賣日期為12月1日，屆時將於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店同步發售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。