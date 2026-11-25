寶可夢粉絲準備好讓荷包再次失守！迎接寶可夢30周年，CASETiFY宣布推出全新寶可夢聯名系列，這次特別以復古像素風格為設計主軸，將皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸等人氣寶可夢化身為手機殼與各式3C配件，不只經典精靈球造型耳機保護殼驚喜回歸，還有能隨手搖動、讓寶可夢在背板裡自由移動的「冒險搖搖手機殼」，以及會發光的皮卡丘吊飾，讓粉絲彷彿一秒回到初次踏上寶可夢冒險旅程的時光。

這次最有趣的新品，絕對是「Pokémon冒險搖搖手機殼」。CASETiFY將像素風格的寶可夢與精靈球封存在透明手機殼背板中，隨著拿起手機或輕輕晃動，裡面的角色便會自由移動、變換排列，每次拿起手機都有不同的小驚喜。這款手機殼專為iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max打造，將童年玩具般的互動樂趣融入日常配件。

除了互動手機殼，每次推出都被秒殺的「Pokémon耳機保護殼」再次登場，以立體精靈球造型呈現，採用觸感柔軟的矽膠材質，還能搭配專屬扣環與皮卡丘發光吊飾，掛在包包或背帶上，隨身帶著自己的精靈球出門。全新推出的「皮卡丘發光吊飾」則以像素風格重現皮卡丘招牌姿態，搭配發光效果，讓這隻人氣電屬性寶可夢成為穿搭中的吸睛亮點。

喜歡哪隻寶可夢，也能直接透過手機殼展現自己的本命角色。全新系列以皮卡丘、伊布、耿鬼、卡比獸、妙蛙種子、小火龍及水伊布等人氣角色為靈感，推出多款像素風格印花，包括編號#0003、#0006、#0009及#0025的寶可夢手機殼，以及「冒險貼紙」、「遊行」和「探索」等不同主題設計，一次將專屬於你的寶可夢融入日常穿搭與風格。

配件控也有不少新目標，這次聯名同步推出AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼、磁吸無線充電盤與Snappy手機支架，讓寶可夢元素從手機一路延伸到日常使用的各種3C產品。另外，系列中還有值得收藏的「Pokémon #0144-0145-0146三入禮盒套組」，一次集結關都地區傳說中的三隻神鳥急凍鳥、閃電鳥與火焰鳥，分別代表冰、電、火三種屬性，對資深玩家而言更是不能錯過的收藏亮點。

CASETiFY全新寶可夢30周年系列即日起開放加入優先購買名單，正式開賣日期為12月1日，屆時將於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店同步發售。

全新寶可夢系列以標誌性的像素風格為設計主題，完美重現粉絲們與寶可夢第一次相遇時的興奮悸動。圖／CASETiFY提供

歡慶寶可夢30周年，CASETiFY結合備受玩家們喜愛的寶可夢與標誌性的像素風格打造全新印花設計。圖／CASETiFY提供

全新寶可夢系列以標誌性的像素風格為設計主題，完美重現粉絲們與寶可夢第一次相遇時的興奮悸動。圖／CASETiFY提供

「皮卡丘發光吊飾」以像素風格呈現皮卡丘的經典姿態，發光設計為手機配件帶來更多樂趣。圖／CASETiFY提供