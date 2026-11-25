十大連鎖速食品牌誰最強

對許多台灣人來說，速食早已成為日常飲食中不可或缺的一部分。從厚實飽滿的漢堡、酥脆多汁的炸雞，到料多味美的披薩，各家品牌不僅選擇豐富，也能兼顧美味與飽足感。無論是下班時想快速解決一餐，還是假日與親友團聚吃飯，速食總能憑藉方便、快速的特色，成為不少人的用餐首選。

不過，連鎖速食百家爭鳴，到底哪些品牌最受台灣網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年調查全台十大討論度最高的速食品牌。當時麥當勞以聲量破14萬筆居冠，肯德基、必勝客則以些微差距分別位列第二、第三名。時隔一年，榜單再度重啟調查，究竟去年的前段班是否依然穩居？還是會有聲量黑馬後來居上呢？答案馬上揭曉！

No.10 頂呱呱

創立於1974年的「頂呱呱」，堪稱是全台第一家本土連鎖炸雞速食品牌，早期從台北西門町起家，至今已有超過半世紀的歷史，在台灣速食文化中占有一席之地。有別於一般的美式速食餐點，頂呱呱將台灣在地飲食元素融入菜單，除了經典炸雞，也推出多款具有台式特色的創意點心，像是招牌呱呱包、地瓜薯條等，尤其是懷舊款紅茶雪泥更是許多人童年記憶中的好味道。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年6月10日，當天頂呱呱推出新品「鹹蛋黃呱呱包」，將整顆鹹蛋黃包入原有的油飯呱呱包裡，特殊的口味組合吸引許多網友好奇，不少人紛紛開箱分享心得，一舉帶動品牌的討論熱度。

No.9 Subway

網路聲量：6,647筆





美國連鎖速食品牌「Subway」以潛艇堡聞名，其最大的特色在於高度客製化的點餐方式，從麵包種類、肉類、蔬菜到醬料，都能依照個人喜好自由搭配，打造專屬於自己的三明治。

Subway主打新鮮蔬菜與低脂肉品，提供嫩切雞肉、鮮嫩雞柳、香烤雞肉等選項，再搭配上生菜、番茄、小黃瓜等新鮮配料，讓人吃得清爽又無負擔。對於飲控族來說，這樣的組合相當友善，只要選對餐點，並避開高油脂的醬料，不論是減脂、減重或是增肌都很適合食用。這種兼顧美味、便利與彈性的餐點特色，不僅滿足了現代人對飲食多元與健康的追求，也成為它在速食市場脫穎而出的重要關鍵。

No.8 漢堡王

網路聲量：7,863筆

源自美國的「漢堡王」，以獨特的火烤風味打響名號，其中最具代表性的莫過於經典「華堡」。品牌自1957年推出華堡以來，便以5吋大麵包與約4盎司牛肉排，吸引喜歡大口吃肉的消費者。不同於一般以煎台烹調的肉排，其最大特色在於牛肉經過高溫火烤後，帶有獨特的炭烤香氣，也形塑出品牌獨有的餐點風格。

漢堡王在新品開發與行銷活動上也經常展現創意，品牌會因應不同市場的飲食文化與口味偏好，推出具有在地特色的限定餐點，例如曾推出致敬台南甜食文化的「巧克力華堡」，以及融合台灣小吃元素的「花生香菜刈包烤牛堡」，透過顛覆傳統的食材搭配，為漢堡帶來不同風貌。行銷方面，漢堡王也曾透過憑發票換漢堡、送漢堡給對手客人等活動，透過出乎意料的促銷手法創造話題，不僅吸引消費者目光，也成功在社群平台掀起討論。

No.7 達美樂

網路聲量：10,282筆

堪稱連鎖披薩三強之一的達美樂，憑藉活潑的品牌形象與創意行銷，在年輕族群間累積不少討論度。品牌不僅經常推出特色新品，也積極嘗試各種跨界聯名，透過不同企劃創造新鮮感，持續吸引消費者目光。此外，達美樂與必勝客之間的競爭也是網友關注的焦點，兩大品牌不時透過新品較勁，甚至在社群平台上隔空互動，也為披薩市場增添不少話題性。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，達美樂本次排名較去年下滑3個名次，從第四名降至第七名。不過，調查期間仍有不少新品話題帶動網路聲量，其中討論高峰落在2025年12月1日，單日聲量達1,294筆。當時適逢聖誕節與歲末聚餐檔期，達美樂推出期間限定新品「三本柱」，集結頂鮭豪牛雙饗披薩、相思抹茶火山披薩及起司火山口拼盤，從海陸風味、派對分享餐到甜品披薩一次網羅，藉由豐富的品項組合搶攻節慶聚餐商機，也成功帶動一波討論熱度。

No.6 拿坡里

網路聲量：12,605筆

創立於1997年的「拿坡里」，主打平價親民的披薩與炸雞，是許多家庭用餐、朋友聚會時的熱門選擇。品牌從大份量披薩到各式炸物、副食一應俱全，並不時推出優惠與跨界聯名活動，吸引消費者關注。今年9月，拿坡里首度攜手人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」推出4款聯名新品，活動期間不僅祭出新品買大送大的優惠，購買指定聯名套餐還能獲得限量隨機鑰匙圈，結合人氣網紅與促銷活動，成功為品牌增添討論熱度。

拿坡里的炸雞也是不少消費者津津樂道的招牌品項，外皮酥脆、肉質鮮嫩的口感深獲不少饕客喜愛，甚至被不少網友笑稱是「被披薩耽誤的炸雞店」，足見其高評價。近年來，拿坡里也持續擴充副食品項，除了經典炸雞與披薩外，還陸續推出重乳酪蛋糕、脆薯、蛋塔等選擇，從鹹食到甜點通通有，一次滿足不同消費者的口味偏好。

No.5 摩斯漢堡

網路聲量：18,288筆

源自日本的「摩斯漢堡」，將日式飲食文化融入西式速食，逐漸發展出獨樹一格的品牌風格，目前在亞洲已拓展近2,000家分店。相較於一般速食店強調快速出餐，摩斯更重視餐點品質與新鮮度，以「100%現點現做」作為品牌核心，確保每一樣餐點的新鮮風味。

說到摩斯最具代表性的餐點，非米漢堡莫屬。以米飯取代傳統麵包作為基底，搭配日式燒肉、炒牛蒡等富含日本料理特色的內餡，交織出令人驚喜的獨特風味。此外，鱈魚堡、摩斯漢堡與摩斯雞塊也是首屈一指的人氣品項，而看似配角的紅茶更是收穫不少好評，甚至有網友笑稱是「摩斯本體」，足見其在消費者心中的地位。儘管整體價格相對偏高，摩斯仍憑藉長年建立起來的好口碑，默默累積一大票忠實支持者。

No.4 丹丹漢堡

網路聲量：19,172筆





創立於1984年的「丹丹漢堡」，是來自高雄的台灣本土速食品牌，它最大特色就是中西合璧的套餐組合。除了漢堡、炸雞、雞塊等常見西式餐點，還加入麵線羹、瘦肉粥、排骨酥等台式小吃，這種獨特的搭配方式，打破大眾對一般速食的既定印象。此外，親民價格也是丹丹漢堡的一大優勢，每份套餐只要百元上下就能享用，再加上台灣南部限定的稀缺感，使其成為不少觀光客指定必吃的清單，品牌也逐漸建立起「速食南霸天」的名號。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點落在2026年10月26日，一名網友好奇詢問丹丹漢堡是否真的好吃，留言區隨即掀起網友熱烈回應，「常吃不會膩，同價格幾乎沒有對手，份量也蠻夠的」、「其他的我不知道，但丹丹的雞腿堡和奶茶是真的頂」、「就連鎖速食餐廳排一排我會優先選丹丹」。

No.3 肯德基

網路聲量：50,900筆

堪稱速食巨頭之一的肯德基，以招牌炸雞聞名全球，憑藉獨特的調味配方與酥脆多汁的口感，成為許多台灣人的速食首選。不過，最讓饕客念念不忘的，莫過於擁有163層酥脆撻皮的葡式蛋塔，甚至有網友笑稱肯德基根本是「被炸雞耽誤的蛋撻店」。除了經典品項外，肯德基也擅長透過期間限定新品創造話題，像過去就曾推出的比利時鬆餅咔啦雞腿堡、楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡等創意餐點，在網路上引發廣大的迴響。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高峰落在2026年1月15日。當天品牌無預警發布公告，宣稱經典原味蛋撻即將走入歷史，消息一出立刻掀起網友關注，不少人擔心再也吃不到熟悉的味道，甚至造成一波搶購熱潮。不過，後續肯德基才揭曉所謂的「停賣」其實只是更換新餅皮，並非真正下架商品。這波操作雖然成功創造話題，卻也引發大批網友不滿，相關話題在網路上持續發酵，也使得當日聲量一口氣衝上2,171筆。

No.2 必勝客

網路聲量：51,032筆

在台灣速食市場中，必勝客總能靠著源源不絕的創意，讓披薩成為社群上的熱門話題。不同於多數品牌主打經典口味，必勝客更樂於挑戰大眾的味覺想像，將各種看似毫無關聯的食材組合搬上披薩，也因此被許多網友戲稱為「讓義大利人崩潰的披薩」。從香菜大腸蚵仔麵線、香菜皮蛋豬血糕，到紅糟肉圓、大腸包小腸等台灣特色小吃，都曾化身為披薩配料，不只顛覆消費者對傳統披薩的印象，也成功搶占各大社群版面。

除了大膽玩轉食材，必勝客也擅長結合節慶氛圍推出期間限定企劃，為新品增添話題性。包括情人節必吃的「花好月圓愛心比薩」、春節應景的「新春烏金噴發火山餐」、愚人節獨賣的「無料披薩」等，每一次新品登場都能成功引爆網路聲量。憑藉不斷推陳出新的產品企劃，以及充滿話題性的創意口味，必勝客本次人氣表現更勝去年，從第三名前進至第二名，展現品牌強大的市場關注度。

No.1 麥當勞

網路聲量：120,796筆





與去年相同，本次速食品牌人氣榜再度由「麥當勞」勇奪冠軍，其以120,796筆聲量拿下壓倒性的勝利。它不僅是榜單中唯一突破十萬筆的品牌，討論度更是必勝客的兩倍之多，展現無可撼動的市場人氣。品牌早期曾透過麥當勞叔叔、漢堡神偷、大鳥姐姐及奶昔大哥等經典角色，打造充滿童趣的品牌形象。隨著經營策略調整，麥當勞逐漸將重心轉向全齡與成人客群，而這些吉祥物也陸續淡出大眾視野，不過對許多消費者而言，依舊是難以取代的童年回憶。

值得一提的是，麥當勞與G-DRAGON在今年九月曾推出跨亞洲聯名企劃，除了提供限定餐點，還同步加碼3款限定聯名周邊，吸引大批粉絲爭相收藏。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年9月30日，當日正值聯名周邊開賣首日，相關討論也帶動品牌單日聲量攀升至1,792筆，不少人也在Threads上回報各地排隊盛況，網友表示「竹東店還沒10點半，外面目測已經4、50人在排隊」、「桃園觀音目前應該有超過100人，含買好的，跟排第二輪的」、「南崁大概2-30個，很快就到了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月18日至2026年11月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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