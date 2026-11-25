也許是一聲輕呼，也許是一句「這真的是我嗎？」在中正紀念堂的展廳裡，近五萬個「我」，住進了波特羅的畫中。

金色的橢圓畫框緩緩浮現，芭蕉葉在身後舒展，畫中人戴著白手套、披著綬帶，神情從容地望向前方。再看一眼，那張圓潤飽滿的臉，竟然是自己。那一瞬間，也許你會忍不住把螢幕轉向身旁的人：「你看，是我。」在近四個月的展期裡，這樣的時刻發生了 49,363 次。 這是「圓潤的魔法：波特羅特展」裡的 AI 互動體驗，展覽今年6月在中正紀念堂登場，在展覽末尾獨特的體驗獲得台灣藝術迷極大的迴響。

互動策展公司兩打半互動 twodot 以擅長的互動風格化技術，讓觀眾只要上傳一張照片，約 40 秒後就能成為波特羅名作裡的主角。展期間，共有 43,667 個 LINE 帳號參與，為自己留下一幅專屬的肖像。 波特羅筆下的人物總是圓潤、豐盈，帶著一種不急不徐的自在。對兩打半而言，這不僅是一台拍照打卡裝置，也是一次邀請：用藝術家的眼光，重新看見自己。保留原作的構圖、服飾與色彩，只換上觀眾的五官；科技安靜地退到幕後，讓波特羅的溫柔與幽默，走到每個人面前。

最想把你的哪一面放大？

整段體驗，從一個問題開始。觀眾在展場掃描 QR Code、以 LINE 登入後，手機上浮現一句輕聲的提問：魔法畫筆掃過你，最想把你的哪一面放大、變飽滿？

三個答案，像三種看待自己的方式。「溫柔親切」是讓人想靠近的魔力，「自帶光環」讓人忍不住多看兩眼，「古靈精怪」則是猜不透的神秘下一步。波特羅用「放大」為畫中人物添上份量與溫度，兩打半則把這個手法化成一個溫柔的問題，讓觀眾在拍下自己之前，先和自己、也和作品對話。

觀眾只要五個步驟就能完成體驗：➊ 點擊開始、➋ 選好特質、➌ 上傳一張自拍、➍ 按下「施展魔法」、 等待 40 秒，這段期間畫面延續著金色畫框的意象，彷彿畫家正在為你調色。接著，完成的作品卡即顯現，上面會寫著原作的名稱與年代，➎ 長按下載，這幅畫就跟著你回家，也能分享給想念的人。圖／兩打半互動提供

認得出自己，也認得出波特羅

把人放進名畫，最難的不是技術，而是分寸。風格化是兩打半最擅長的互動語言：AI 保留原作的構圖、服飾與色彩，只把觀眾的五官輕輕放進畫裡，再用波特羅飽滿的體積與油彩質地重新描繪。 戴著圓框眼鏡、蓄著灰白鬍子的觀眾走進畫中，眼鏡與鬍子都還在，臉龐卻順著波特羅的筆意變得圓潤柔和；原作的祖母綠項鍊、藍色花飾與條紋禮服，一筆未動。那是你，也是波特羅。這份對原作的尊重，正是藝術與科技能夠並肩的前提。

左為波特羅原作，右為 AI 生成結果：構圖、服飾、配件與色彩維持原作，只換上觀眾的五官。每張作品卡都標示著原作名稱、年代、媒材與版權資訊，例如《騎馬的第一夫人》（1989，油彩、畫布）。觀眾分享出去的是一張趣味自拍，更是一張把朋友帶回原作的導覽卡。圖／兩打半互動提供

一面牆，讓陌生人在畫裡相遇

展場裡，兩打半還準備了一面投影作品牆。觀眾的肖像在牆上輪播：有人戴著紅色羽帽，有人穿著白紗長裙，有人騎在馬上、手握韁繩。素不相識的人們，在同一面牆上成了波特羅畫裡的鄰居。

展場投影牆輪播觀眾作品，並以 QR Code 邀請現場觀眾加入。QR Code 上方寫著一句邀請：掃描上傳照片，化身波特羅風格人物。路過的人先看見別人成了畫中人，忍不住也拿起手機；作品完成後回到牆上，又成為下一個人的邀請。不需要導覽員多說，這面牆本身，就是最溫柔的招呼。圖／兩打半互動提供

近五萬幅肖像，近五萬個被看見的時刻 閉幕後回頭看，每一幅肖像背後，都是一個願意把自己交給藝術的人。從登入到拿到作品，97.4% 的參與者都走完了這段旅程；假日的午後最熱鬧，閉幕前的國慶連假，短短三天就畫下了三千多張幅肖像，像是觀眾與波特羅的一場告別。 對兩打半來說，互動策展從來不是讓科技站上舞台中央，而是讓觀眾在藝術面前多停留一會兒、會心一笑，然後帶著一幅屬於自己的作品回家。從波特羅的「圓潤魔法」出發，兩打半將繼續用互動，為更多藝術家找到與觀眾相遇的方式。

關於兩打半互動 twodot

兩打半互動 twodot 是一間專注藝術文化領域的互動策展公司，擅長以互動風格化技術，把藝術家的作品語言轉譯成觀眾可以親身參與的體驗。在「圓潤的魔法：波特羅特展」中，兩打半負責 AI 互動體驗的製作，從手機體驗介面、AI 風格化生成到現場投影作品牆，並贊助 45,000 次 AI 運算。

官方網站｜ https://twodot.com.tw/