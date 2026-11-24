「藏壽司」持續拓展台南展店版圖，預計將於11月30日開設「台南南科店」，開幕期間並推出「社群追蹤享9折」及「滿額贈KURA和風杯墊」等活動。同時藏壽司也推出「春節限定周邊」與適合年節的「松葉蟹禮盒」，跟著粉絲們一起迎接新年。

全新「台南南科店」，坐落於台南市新市區復興路，鄰近南科生活圈。店內規劃229席座位，乃是藏壽司繼台南Focus店、台南中華西路店、台南開元路店及永康永大路店後，於台南開設的第5家分店，更是藏壽司第一家獲得「銀級綠建築」認證的綠建築。

慶祝新店開幕，11月30日至12月13日期間，凡到店用餐並完成指定社群活動步驟，即可享「9折」優惠；12月14日起，單筆消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得「KURA和風杯墊」1個，全店限量300個，送完為止。

藏壽司即日起首度推出2款春節限定周邊。其中「迎福寶船注連繩掛飾」以日本傳統新年裝飾為靈感，融合寶船、鯛魚、稻穗及紅金水引等吉祥元素，象徵多種美好寓意，為居家空間增添日式新年氛圍，原價520元，線上售價468元。另款「福氣發財連連抽紅包盒」，則將紅包習俗與扭蛋機結合，可以透過DIY打造扭蛋機，放入紙鈔後，即可享受抽出鈔票的驚喜過程，原價99元，線上售價89元。12月10日起於全台指定30家門市用餐，凡憑當日不限金額餐飲消費，即可分別以399元、79元加購。

藏壽司「熟凍松葉蟹禮盒」今年重新回歸。即日起至12月31日，1公斤禮盒早鳥優惠價1,997元；2公斤禮盒早鳥價3,977元。2027年1月1日至1月20日期間，兩種規格禮盒優惠價各為2,108元、4,198元，均享單盒冷凍宅配免運。