耶誕節腳步近了，台北晶華酒店今年再添歲末打卡亮點！台北晶華酒店昨晚（24日）攜手路易威登（Louis Vuitton），點亮位於一樓中庭、全台飯店室內最高的耶誕樹。這座高達三層樓的巨型耶誕樹，以品牌2026年假日系列為設計靈感，將旅行意象融入節慶裝置，除了滿布品牌象徵燈飾，還有手工打造的小火車沿著樹身軌道行駛，整點準時啟程，為台北市中心增添濃厚耶誕氣氛。

點燈儀式由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，以及路易威登台灣區總經理Prashant Mahboobani、品牌合作主廚須賀洋介（Yosuke Suga）和台北歐洲學校執行長David Mansield共同倒數。隨著燈光由下而上逐層亮起，環繞耶誕樹的小火車也陸續啟動，搭配台北歐洲學校合唱團演唱〈We Wish You a Merry Christmas〉，正式揭開酒店耶誕檔期序幕。

今年耶誕樹的設計靈感，來自路易威登2026假日系列形象廣告，由攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡，以「列車啟程前的最後五分鐘」為故事主軸。復古售票窗口、細雪中的候車長椅，以及月台上倒數的告示牌，描繪旅人即將出發、好友久別重逢的場景。

品牌將這段旅程故事延伸至晶華酒店中庭，打造全台獨一無二的巨型耶誕樹。樹身以耶誕樹藤搭配品牌象徵燈飾，小火車沿著環繞樹身的軌道行駛，呼應路易威登所強調的「旅行藝術」。小火車每逢整點出發，讓民眾感受節慶中的旅行想像。

除了耶誕樹，今年晶華也將節慶焦點延伸至餐桌，邀請主理東京、大阪Le Café V的日本名廚須賀洋介來台，為館內餐廳azie設計限定節慶套餐。須賀洋介師承法國名廚侯布雄（Joël Robuchon），25歲便受命籌備東京六本木的L’Atelier de Joël Robuchon，之後也曾擔任台北L’Atelier de Joël Robuchon開幕主廚。其後在東京創立預約制餐廳Sugalabo，以法式料理技法呈現日本當令食材風味。2020年，他與路易威登跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，成為時尚與美食愛好者造訪的據點。

此次推出的三道式限定節慶套餐，即日起供應至2027年1月3日，每人3,200元加一成服務費起，每日限量預約。前菜提供核桃木煙燻秋鮭鬆餅、天使藍蝦酪梨塔丁兩款選擇；主菜則有培根旬菇時蔬鹹派，以及紅酒燉煮澳洲和牛頰肉。甜點包括法式巧克力慕斯蛋糕、福岡八女抹茶提拉米蘇。

晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，耶誕樹點燈是酒店每年與賓客及合作夥伴相聚的重要時刻，今年透過與路易威登合作，將品牌創意與獨特精神融入節慶活動，也希望民眾在歲末走進晶華，與家人朋友在耶誕樹下共享溫暖時光。

花朵蔬菜點綴的醬汁燉肉。圖／晶華酒店提供

V咖啡拿鐵與V抹茶拿鐵。圖／晶華酒店提供

法式巧克力慕斯蛋糕與福岡八女抹茶提拉米蘇。圖／晶華酒店提供

培根旬菇時蔬鹹派。圖／晶華酒店提供

天使藍蝦酪梨塔丁。圖／晶華酒店提供

晶華攜手攜手路易威登，點亮全台室內最高的耶誕樹。由左至右分別是品牌合作主廚須賀洋介（Yosuke Suga）、晶華國際酒店集團董事總經理吳偉正、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、路易威登台灣區總經理 Prashant Mahboobani以及台北歐洲學校執行長David Mansield。圖／晶華酒店提供