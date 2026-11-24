「爭鮮」本季攜手「罐頭豬LuLu」與「貓貓蟲咖波」，自11月24日至明年1月18日推出「和牛熱食派對」，兩大萌系搭檔化身和牛美食獵人，推出多款全新菜色，包括「炙燒比目魚和牛」、「日出林檎銅鑼燒」等聯名餐點，還有「啵啵和牛握握卷」、「松露和牛啵啵麵」等多款特色料理。同時爭鮮也打造絨毛吊飾盲盒、毛毯、零錢包等5款聯名週邊，還有全台7間主題門市，讓粉絲沉浸在療癒又可愛的氣氛當中。

本次聯名活動中，爭鮮嚴選澳洲M8級和牛，玩出更多元的料理變化，包括有炙燒比目魚和牛、醇香奶霜玉米和牛、炙燒清柚牛筋和牛、義式乳酪松阪豬等多款壽司，每份40～60元。「日出林檎銅鑼燒」則以綿密銅鑼燒包裹香甜蘋果丁與鮮奶油，還印有貓貓蟲咖波與罐頭豬LuLu的可愛臉蛋，每顆40元。

不僅如此「松露和牛啵啵麵」以拉麵搭配鮮嫩和牛，淋上松露乳酪白醬，濃郁香氣令人回味，每份140元；「現沖和牛牛骨湯」以牛骨湯沖淋和牛，現點現做上桌，每份120元。另外還有「啵啵和牛握握卷」，以及爭鮮plus限定的「炙烤蒜韻骰子牛」、「啵啵漂浮汽水」等不同品項。

針對聯名，爭鮮分批推出5大系列特色週邊。其中「絨毛吊飾盲盒」共有6款造型，以LuLu豬與貓貓蟲咖波搭配俏皮壽司元素，加購價199元，即日起開賣；11月27日起則推出2款「購物袋」，加購價99元；12月1日推出「零錢包」，共有稻荷壽司造型LuLu豬，以及花捲壽司造型貓貓蟲咖波2款造型，加購價199元；12月8日推出「毛毯」則讓兩大IP化身壽司師傅，加購價359元。12月15日起，則有「紓壓捏捏樂」，每個199元。即日起加入爭鮮APP會員，單筆消費滿200元即可加購1款聯名商品。

同時爭鮮針對「爭鮮PLUS善導寺店」、「爭鮮迴轉壽司北車K區店」、「爭鮮迴轉壽司中山南西店」、「爭鮮迴轉壽司公益店」、「爭鮮PLUS國光大買家店」、「爭鮮PLUS民雄店」、「爭鮮迴轉壽司巨蛋店」等7間門市，打造聯名主題元素，讓粉絲盡興拍照打卡。11月27日起，會員單筆消費滿1,000元，即贈聯名貼紙；12月24日起消費滿1,000元，則可獲得聯名壓縮毛巾，送完為止。

啵啵漂浮汽水，65元。記者陳睿中／攝影

購物袋，加購價99元。圖／爭鮮提供

啵啵和牛握握卷，100元。記者陳睿中／攝影

現沖和牛牛骨湯，120元。記者陳睿中／攝影

毛毯，加購價359元。圖／爭鮮提供

紓壓捏捏樂，每個199元。圖／爭鮮提供

零錢包，加購價199元。圖／爭鮮提供

松露和牛啵啵麵，140元。記者陳睿中／攝影

日出林檎銅鑼燒，每個60元。記者陳睿中／攝影

義式乳酪松阪豬，40元。記者陳睿中／攝影

炙燒清柚牛筋和牛，60元。記者陳睿中／攝影

絨毛吊飾盲盒，加購價199元。圖／爭鮮提供

醇香奶霜玉米和牛，60元。記者陳睿中／攝影

炙烤蒜韻骰子牛，150元。記者陳睿中／攝影