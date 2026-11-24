王品集團旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」，12月再添兩家新分店！目前全台擁有15家分店的「夏慕尼」，將首度進軍宜蘭、苗栗頭份，接連開出「宜蘭新月店」與「頭份尚順店」，正式將品牌服務據點延伸至東台灣與苗栗地區。為歡慶首度插旗宜蘭，宜蘭新月店特別推出開幕限定優惠，12月15日至31日限量供應「日本F1國產牛紐約客套餐」，單人特惠價1,280元，另加10%服務費，讓當地消費者有機會以優惠價格體驗鐵板料理。

此次新開幕的「夏慕尼宜蘭新月店」進駐宜蘭新月廣場4樓，預計於12月中下旬開幕。開幕期間推出的「日本F1國產牛紐約客套餐」，嚴選日本F1國產牛紐約客部位，特色在於油花分布細緻均勻，經主廚以鐵板高溫迅速封煎，讓表面形成焦香色澤，同時保留肉質柔嫩與豐沛肉汁，呈現牛肉本身的濃郁香氣，採限量供應，售完為止。

除了宜蘭新據點，夏慕尼也將同步拓展苗栗市場，「頭份尚順店」預計於12月下旬開幕，選址苗栗縣頭份市尚順路67號，進駐尚順商圈。兩家新店接連開幕，讓宜蘭與苗栗頭份的消費者未來享用夏慕尼鐵板燒，不必再特地前往其他縣市。

除了展店消息，夏慕尼也同步迎接年末節慶聚餐商機，即日起至2027年1月13日推出「璀璨聖誕雙人宴」，以頂級海陸食材打造節慶餐桌。主餐包括日本A5和牛、白蘭地鴨胸、嫩煎松露菲力、蘋果松阪豬雙重奏，以及松露起司雞排搭配莎莎醬鮑魚等選擇。今年套餐海鮮更首度升級為整隻波士頓龍蝦，搭配起司與魚卵，襯托龍蝦鮮甜彈牙的肉質，增添節慶饗宴的豐盛感。

套餐另搭配海灣貝魚子醬蒸蛋、牛肝菌菇濃湯、香煎鴨腿鮮蔬沙拉，以及法式莓果香草布丁，最後以棉花糖熱可可作結，從前菜、主餐到甜點完整呈現冬季餐飲體驗。2026年12月24日至25日聖誕節期間，全台夏慕尼門市僅供應「璀璨聖誕雙人宴」，套餐價格3,588元，另加10%服務費。

不過，宜蘭新月店與頭份尚順店不提供聖誕雙人宴，僅供應單人套餐，消費者前往用餐前可先確認門市供應內容。

◎夏慕尼宜蘭新月店 ．地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓（新月廣場4樓） ．開幕日期：12月中下旬