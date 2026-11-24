高級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推動「匠心製造」（Made of Makers™）跨界合作計劃，最新一章將觸角延伸至電子遊戲領域，邀請印度遊戲設計師Zain Memon創作全新作品《創新之谷》（The Valley of Inventions），除了帶來與大眾溝通的全新途徑，亦凸顯品牌超過190年的歷史與工藝深度。

「匠心製造」計劃過去曾網羅視覺藝術、美食、音樂與調香界創作者，此次透過電子遊戲為媒介，打破古典製表工藝與當代數位文化的隔閡。

現居印度的Zain Memon並非學院派出身，他17歲高中輟學後靠自學投入科技與媒體創作，曾參與虛擬實境新聞平台並創辦文化實驗室，其政治策略桌遊《SHASN》更曾獲歐洲歐洲獨立遊戲節（IndieCade Europe）的「社會影響力大獎」（Social Impact Award）。

Memon認為遊戲是一種探索的工具，能讓玩家進入他人思維並理解複雜系統。積家全球行政總裁Jérôme Lambert指出，Memon在創作中展現的精準度與細心，正與高級製表的核心價值不謀而合。

自1833年創立於瑞士汝山谷以來，積家已研發逾1,400款機芯並取得超過430項專利，大工坊內匯聚82個工作坊與108種手工技藝。《創新之谷》已於2026年11月17日透過應用程式及官方網站向公眾開放，品牌亦同步打造結合實體與數位的「phygital」版本作為特定客戶與藏家禮品。

《創新之谷》將故事背景拉回1881年的積家大工坊，玩家在遊戲中化身創辦人之子艾利．勒考特（Elie LeCoultre），置身於大工坊創立初期的歷史場景。遊戲架構採用密室逃脫模式，開發團隊把積家9項經典複雜功能與機械發明拆解為一連串解密關卡。玩家必須運用觀察、邏輯與直覺解開前一道謎題，才能取得推進下一關的鑰匙。想理解複雜的製表工藝，過去需要透過欣賞、聆聽、收藏，而現在也可以搭配玩心、踏入積家190多年的深邃歷史。

17歲高中輟學後靠自學投入科技與媒體創作的Zain Memon，曾獲歐洲歐洲獨立遊戲節（IndieCade Europe）的「社會影響力大獎」（Social Impact Award）。圖／Jaeger-LeCoultre提供

開發團隊把積家9項經典複雜功能與機械發明拆解為一連串解密關卡。玩家必須運用觀察、邏輯與直覺解開前一道謎題，才能取得推進下一關的鑰匙。圖／Jaeger-LeCoultre提供