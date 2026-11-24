韓國料理綜藝《拜託了冰箱》三位熟面孔驚喜現身台中！金風、鄭鎬泳與 Sam Kim，在金風的Instagram中同框現身，三人不僅穿上風格一致的學院制服，領帶上還別著領夾式麥克風，特殊造型立刻引發外界好奇，究竟是為了錄製哪一檔節目？從服裝細節與整體造型研判，疑似與韓國 JTBC 經典綜藝《認識的哥哥》有關。

金風在社群中雖並未透露此行目的，也沒有進一步說明拍攝行程，但照片中的三人穿著相當引人注目。白襯衫搭配紅、藍、白相間的斜紋領帶，是《認識的哥哥》標誌性的校園制服風格，胸前口袋各自別上不同圖案的刺繡徽章，再搭配針織開襟衫與羽絨背心，既保留節目設定的學院氣息，也展現每位來賓的個人特色。

另一個值得注意的細節，則是三人領帶附近都佩戴了附有防風毛套的無線領夾式麥克風，顯示當時可能正處於節目拍攝或錄影工作期間。從制服、個人徽章到收音設備，多項線索讓粉絲紛紛猜測，這次台中行是否正是為了《認識的哥哥》錄製外景或相關企畫。

三位主廚其實早已是韓國料理綜藝節目的熟面孔。金風、鄭鎬泳與 Sam Kim 都是《拜託了冰箱》固定班底，憑藉各自鮮明的個性與料理風格累積了高人氣。其中，鄭鎬泳與 Sam Kim 更因《黑白大廚2》，受到觀眾高度關注。這次三人難得一同現身台灣，從社群照片曝光的造型，已讓粉絲期待值飆升，究竟是否將帶來全新的韓綜台灣篇內容，也成為粉絲們接下來的關注焦點。

三位主廚領帶上方別著毛茸茸的無線領夾式麥克風，代表人就在戶外外景拍攝中。圖／摘自IG（@kim_poong）