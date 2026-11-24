當人們踏上旅程的同時，殊異的景色、體驗、感官常能觸發感動，令人嘗試透過影像或文字加以紀錄。萬寶龍（Montblanc）於德國Montblanc Haus推出《Words & Voyages》特展，借由歷史典藏與名人手稿、帶來下一次旅行與創作的靈感借鏡。

本次萬寶龍於Montblanc Haus所舉辦的《Words & Voyages》特展展場是以名導演魏斯·安德森（Wes Anderson）構思的「Let's Write」宣傳活動為藍本，打造火車站與重現車廂場景，供訪客拍照並於留言本寫下感言。車廂旁設有復古影院座椅播放品牌短片，展區另規劃創意書桌製作旅行手帳，並配置靜思角落供書寫記錄。

自1906年萬寶龍（Montblanc）創立以來，品牌研發防漏安全筆與皮革筆套，以因應旅途中有別於靜態、市內的需求；展覽也帶人一探旅行是如何影響著音樂、攝影與文學等不同創作面向，呈現旅人記錄與轉化經驗的脈絡。

萬寶龍（Montblanc）書寫文化與品牌策略總監Alexa Schilz也指出，展覽嘗試呈現地方經驗凝練為文字，以及文字如何引導思緒展延的雙向關係。Montblanc Haus於2022年在德國漢堡啟用，鄰近總部與書寫工具工坊，除常設展《Inspire Writing》與工坊導覽外，亦提供Writing Atelier工作坊、Bistro 149餐飲及限定精品。

Montblanc Haus開放時間為周二至周五的早上9點至晚上6點，周六則為早上11點至晚上6點，周日與周一則為休館日；近期推出的特展《Words & Voyages》涵蓋於常規門票內、門票為14歐元，已由即日起展出，並至2027年3月31日為止。更多資訊，亦可參考官方網站：https://www.montblanc-haus.com

特展還原了懷舊的鐵道旅行車站場景，讓人宛如穿梭在時光中。圖／Montblanc提供

展場以名導演魏斯·安德森（Wes Anderson）曾為萬寶龍執導的「Let's Write」宣傳活動為靈感，重現旅行中的靈感一瞬。圖／Montblanc提供