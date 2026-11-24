日本人氣流行文化品牌graniph宣布，繼在南港LaLaport開出海外首家直營店後，台灣二號店將於12月23日正式插旗台北信義區ATT 4 FUN。為慶祝二號店開幕，除了推出結合台灣小籠包、珍珠奶茶元素的限定商品外，更將搶先日本先行發售西村優志（NishimuraYuji）聯名系列。

graniph這次特別攜手日本知名插畫暨動畫創作者西村優志推出夢幻聯名，讓旗下「開心熊貓（GOKIGEN PANDA）」、「戀愛兔（LOVE RABBIT）」及「小鼠（KONEZUMI）」與品牌原創角色同台互動。該系列涵蓋服飾與多款實用配件，將於12月在ATT 4 FUN 與LaLaport南港兩家門市領先日本首賣；此外，ATT 4 FUN門市也將推出專屬開幕限定商品，將台灣代表性美食小籠包、珍珠奶茶融入graniph人氣角色「Beautiful Shadow」與「IKAKU」設計中，推出3款造型吊飾與2款限量T恤。

2000年發跡於東京下北澤的graniph，憑藉「原創角色」與「IP聯名」雙引擎策略在台日兩地累積高人氣。品牌目前擁有超過7 種原創IP，其中「Beautiful Shadow」與「IKAKU」兩大明星更貢獻約45%銷售額；聯名方面則維持每兩周推出新作的快節奏，每年與約40個知名動漫、影視及藝術家合作。

亮眼的市場表現也加速品牌在台布局。graniph透露，作為海外首站的LaLaport南港店，2025年開幕首月即創下約1,100萬元業績，奪下該商場服飾類冠軍；營運至今一年半，官方APP會員消費佔比更高達80%以上，展現品牌高黏著度。隨著信義區二號店開幕，graniph宣告未來目標在台展店超過10家，持續擴大台日流行文化版圖。

ATT 4 FUN限定開幕商品，將台灣代表性美食小籠包、珍珠奶茶融入graniph人氣角色。圖／graniph提供

NishimuraYuji西村優志聯名系列。圖／graniph提供

日本流行文化品牌graniph台灣二號店，將於12月23日進駐ATT 4 FUN。圖／graniph提供

ATT 4 FUN限定開幕商品，將台灣代表性美食小籠包、珍珠奶茶融入graniph人氣角色。圖／graniph提供

ATT 4 FUN限定開幕商品，將台灣代表性美食小籠包、珍珠奶茶融入graniph人氣角色。圖／graniph提供

NishimuraYuji西村優志聯名系列。圖／graniph提供