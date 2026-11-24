Longchamp首度將標誌性的「Green Pop-Up綠色概念店」引進台灣，即日起至2027年1月4日止，限時進駐南港LaLaport一樓，帶來全新快閃空間。快閃店不僅以品牌經典雙綠色調打造開放式美學空間，同步帶來2027春季最新系列。

綠色是Longchamp的核心識別，象徵樂觀、自由與對生活的熱情。快閃空間由品牌創意總監Sophie Delafontaine操刀構思，運用象徵活力創意的「明亮綠（Vert Lumière）」與代表經典傳承的「深綠色（Heritage Green）」交織貫穿全場。空間結構上打破封閉感，採用開放式鏤空柵欄搭配富有節奏感的線條設計，讓光線與視線自然穿透，隨著消費者移動角度變換出不同視覺層次；地毯細節與點綴其中的經典奔馬圖騰，進一步強化品牌自由奔放的識別度。

走進店內，簡潔流暢的展示櫃與柔和空間輪廓，襯托出本季主打的「2027春季系列」。該系列從1960年代法國新浪潮電影的自由精神汲取靈感，勾勒出率性、不受拘束的巴黎女性形象。快閃店內完整集結精選包款、服飾與鞋履單品，將巴黎的日常穿搭魅力帶進商場。

Longchamp「Green Pop-Up綠色概念店」限時進駐南港LaLaport一樓。圖／Longchamp提供

Longchamp「Green Pop-Up綠色概念店」限時進駐南港LaLaport一樓。圖／Longchamp提供