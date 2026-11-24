迎接即將到來的2026年歲末，香奈兒（CHANEL）推出腕錶暨高級珠寶年末佳節形象廣告，以一則充滿奇想、友誼與慷慨心意的詩意故事揭開序幕。故事發生於一片夢幻的冰雪世界，兩位好友偶然發現一顆蛋，於是攜手踏上一段旅程，希望將它送回屬於它的家。一路上，他們彼此陪伴、互相扶持，在共同前行的過程中，映照出真摯友誼的可貴，也傳遞出最簡單的舉動，往往蘊藏著最深刻的意義，也為觀眾在年末佳節之際，重新感受心意所帶來的溫暖。

未能精準表達這次形象廣告所想傳達的深刻意義，香奈兒首度邀請英國藝術家、歌手、詞曲創作者、音樂家暨製作人Sampha為形象影片量身創作原創配樂。音樂創作與影片敘事緊密呼應，以溫暖細膩的旋律，為故事注入親密而富有情感共鳴的氛圍，陪伴角色展開旅程，也細膩刻畫彼此之間逐漸深厚的情誼。Sampha以獨樹一幟的音樂風格，以及與眾多知名藝術家的合作聞名，他本次將鮮明的創作感性帶入香奈兒的世界，音樂巧妙遊走於優雅與繁複、情感與純粹之間，與香奈兒品牌精神自然共鳴，為年末佳節形象廣告增添獨特的溫暖與奇想氛圍。

在形象廣告中，模特兒以堆疊混搭的方式，配戴了多款香奈兒COCO CRUSH高級珠寶作品。COCO CRUSH高級珠寶系列誕生於2015年 ，以「Matelassé」菱格紋圖騰為靈感，運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環。而後，更結合了香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，及品牌獨創18K BEIGE米色金，陸續推出以不同 K金或搭配鑽石鑲嵌的各式寬、窄版戒指、手環、耳環及耳扣，為COCO CRUSH高級珠寶系列注入豐富樣貌。

系列形象照中，也呈現了如COMÉTE在內等多款香奈兒的經典設計。早在1932年初的巴黎，香奈兒女士受邀設計並展出一系列以鑽石、鉑金為主的頂級珠寶Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，對於珠寶她堅守著與高級訂製服同樣信念：「不能把女性禁錮在盔甲裡，必須賦予自由。」以無扣頭的六尾彗星項鍊宣告了一個珠寶新紀元的到來。她選擇了璀璨耀眼的彗星、繁星、太陽圖案作為首次高級珠寶設計的圖騰，這些圖騰也成為了香奈兒高級珠寶的重要元素之一。

而以幸運數字「5」為主角的N°5高級珠寶系列，則出自於香奈兒女士對於幸運符碼的喜愛。幸運數字「5」不僅呼應香奈兒女士位於黃道第五宮的星座獅子座，亦呼應她童年在奧巴辛修道院的地板上所見由鵝卵石鋪排而成的五芒星辰圖騰。數字「5」也讓人聯想起1921年香奈兒女士與前沙皇御用調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）共同創造的第一款香水N°5。香奈兒高級珠寶創意工作室將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」轉化為貼身陪伴，在香奈兒的世界中擁有化好運為永恆的神奇魔力。

今年迎來全新作品的CHANCE de CHANEL高級珠寶系列，設計靈感源於香奈兒女士的私人珠寶收藏。鍊墜的設計將構成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件珠寶作品之中：象徵著繁榮與豐饒的麥穗、代表星座的獅子、她鍾愛的山茶花、做為自由意象的彗星，以及孕育出N°5經典香水、高級珠寶與頂級珠寶系列的數字5。兩款珍貴非凡的徽章墜飾以品牌經典符碼詮釋，每一款皆如印章般乘載著嘉柏麗香奈兒的簽名，以金質封存其靈魂與風格，彷彿將幸運與傳承配戴於身。

形象廣告中，除了珠寶的混搭，也有珍貴的表款被自由地配戴，其中包括香奈兒的第一款腕表PREMIÈRE系列。系列設計誕生於1987年，在PREMIÈRE出現之前，製表領域的設計風格一直由男性符碼主導，而PREMIÈRE腕表表殼的八角形輪廓汲取自N°5香水瓶蓋並搭配黑色漆面，皮革穿鍊的錶帶則呼應經典菱格紋包款元素，這些新意都無庸置疑體現獨特的當代風格。

2000年，香奈兒以J12腕表再度顛覆製表領域。J12腕表由當時的品牌前藝術總監Jacques Helleu大膽為自己而設計。他的靈感源自於最喜愛的兩個世界：汽車和帆船。其鍾愛賽車的經典線條，更愛美洲杯帆船組別J12的華美外型，腕表也以此為名。富運動感的全黑色陶瓷款J12一亮相，便從此改寫了製表的歷史。這枚被譽為21世紀第一枚經典腕表，更在誕生二十年之後，在香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt在不改動令J12成為傳奇的特徵下，於腕表10處細節微調，並換上品牌與瑞士KENISSI製表廠攜手打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，為經典注入當代新意。

COCO CRUSH 銬式手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，135萬3,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE原創款腕表，18K黃金鍍精鋼表殼、黑色漆面表盤，19萬9,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE RIBBON腕表，18K黃金表殼、黑色漆面太陽紋表盤，18萬9,000元。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5鑽石手鍊，18K白金鑲嵌鑽石，約99萬4,000元。圖／香奈兒提供

J12 Superleggera Caliber 12.1 42毫米腕表，霧黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼、香奈兒自製Caliber 12.1自動上鍊機芯，46萬4,000元。圖／香奈兒提供

J12 CALIBER 12.1腕表，白色高抗磨陶瓷及18K黃金表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，55萬2,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON腕表，19.7 x 15.2 x 7.5毫米，18K黃金、黑色漆面表盤，提供XS、S、M、L尺寸選擇，58萬5,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴Camélia系列山茶花珠寶。圖／香奈兒提供

（由上至下）SYMBOLES徽章墜飾，18K 黃金、黑玉鑲嵌鑽石，116萬5,000元；SYMBOLES徽章墜飾，18K黃金、珍珠母貝鑲嵌鑽石，116萬5,000元。圖／香奈兒提供

J12 CALIBER 12.1腕表，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼CALIBER 12.1 自動上鍊機芯，28萬8,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴Étoile Filante系列珠寶。圖／香奈兒提供

COCO CRUSH手環，18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，51萬7,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴香奈兒高級珠寶系列作品。圖／香奈兒提供

J12 Caliber 12.1 38毫米腕表，霧面藍色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、自製Caliber 12.1 自動上鍊機芯，28萬8,000元。圖／香奈兒提供

COMÈTE 1932可轉換式項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，109萬6,000元。圖／香奈兒提供