全球知名兒童體驗樂園「KidZania Taipei」登陸台灣進駐南港LaLaport後，在台掀起一波千禧世代當年「BabyBoss」的回憶潮，也紛紛詢問KidZania未來會不會進駐台中LaLaport，今天KidZania Taipei執行長王念秋給出答案，她表示「未來五年應該不會有擴點計畫。」KidZania Taipei今日正式展開試營運，KidZania創辦人暨全球執行長Xavier也親自抵台出席。

王念秋指出，「KidZania決定要在台北設點前，至少花了兩年時間去評估，中間也遇到疫情一度暫停，從籌備到開幕經歷一段漫長的過程。KidZania Taipei開幕後，未來當台灣有更多市場數據提供給國外分析，並覺得這個市場有價值去投資的話，我覺得未來是有機會拓點的」。

KidZania Taipei除了集結全球最受歡迎的消防員、警察、醫師、機師等職業體驗，最讓台灣民眾驚喜的，是引進像是台積電、星宇航空、國泰健康園區、中華電信、中國信託、登義中藥行、新東陽、霹靂布袋戲等台灣特色職業，以及像是蝦皮購物、森永、New Balance等知名品牌授權。

王念秋說，當初設定與籌備KidZania Taipei時，團隊有個很大的野心，要把台灣一線品牌、大家耳熟能詳的品牌都放在這裡。因為KidZania的職業體驗追求的是真實性，我們希望小朋友在這裡體驗的職業都是現實生活看到的品牌。但當年洽談過程中也不是那麼順利，因為這對企業品牌來說，這是一個全新的模式與長期的投資，不會馬上看見績效。當中，這次讓民眾最驚喜的「台積電」，當初也花了一年半時間與對方溝通。

目前全球最受歡迎的KidZania在日本東京，一年可以吸引80萬人次，目前KidZania Taipei設定首年進場人數為30、40萬人次左右，參考值為首爾、甲子園、福岡等城市據點。

對於有部分民眾反映台灣票價比日本貴，王念秋回應，因為目前日本匯率比較低，加上當初考察時，日幣換算回來其實跟台灣差不多。另外，日本也開幕20年了，票價跟現在也會有差別，台灣票價的部分，我們有參考市場才去做目前的票價定位。

KidZania Taipei園內職業體驗設施。記者江佩君／攝影

KidZania Taipei園內職業體驗設施。記者江佩君／攝影

威秀影城股份有限公司董事長呂政璋（左起至右）、子維投資有限公司副總經理官麗淑、KidZania奇薩尼亞創辦人暨全球執行長Xavier、台灣運動彩券股份有限公司總經理林博泰、台灣三井不動產有限公司董事長兼總經理久一康洋、KidZania Taipei執行長王念秋。記者江佩君／攝影

KidZania Taipei園內職業體驗設施。記者江佩君／攝影