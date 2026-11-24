范倫鐵諾（Valentino）近日宣布女星趙露思為最新全球品牌代言人，並發布2027早春系列Holiday形象廣告。這次形象中，鏡頭裡是派對散場後的房間：碎裂的酒杯、墜地的水晶吊燈、散落一地的物件，還有捨不得離場的人。這組影像拍攝於2026年7月，原本只是一場關於「次日」的美學實驗，卻在數月之後，與席捲數座歐洲城市的破碎櫥窗、受損店鋪與街頭衝突，產生了令人不安的呼應。

「有很長一段時間，我反覆問自己，在此時發布這些影像是否合適，甚至一度考慮放棄這組廣告企劃。」創意總監Alessandro Michele在作品隨附的長文中如此坦言。他最後選擇留下，並且把這組照片如何誕生、拍攝時面對的猶疑，一併誠實說出來。

靈感來自一個看似純粹的直覺：講述一場派對狂歡散場後的故事。在影像中，「狂歡派對已然落幕。水晶吊燈墜落地面，玻璃酒杯碎裂四散。」Michele寫道，但在那些想像房間之外發生的一切，迫使我們必須以不同的方式凝視它們，直面當下的不安，以及那些輪廓尚不可辨的轉變。他選擇從仍蘊藏於身體之中的美感重新出發，「即便身處一個必須面對後果的時代，在過往留下的碎片之中，嶄新重生的可能性已逐漸成形。」

鏡頭之外，他想問的是：當儀式走到盡頭，絢爛還剩下什麼？派對被他視為時尚界正在經歷之變革的隱喻：一個曾以非凡、獨特與戲劇化視覺展演為主角語言的體系，如今正重新界定自我表達、價值觀，以及與社會的關係。Michele稱之為「次日」的美學，「是後果的時代」，事物似乎失去曾讓它們各安其位的功能，顯露被盛大狂歡短暫掩蓋的脆弱。他引用哲學家華特班雅明（Walter Benjamin）的「辯證意象」，說明當「過去」與「當下」在觀看瞬間相遇，將激盪出此前難以察覺的關聯與意義。

這組廣告由Liv Liberg掌鏡，音樂選用Valentina Magaletti的《Tutti Al Circo》；演出者包括品牌大使Freen以及模特兒。

Valentino 2027早春系列Holiday形象廣告。圖／范倫鐵諾提供

Valentino品牌代言人Freen演繹2027早春系列Holiday形象廣告。圖／范倫鐵諾提供

Valentino品牌代言人Freen演繹2027早春系列Holiday形象廣告。圖／范倫鐵諾提供