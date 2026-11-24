煙波國際觀光集團正式進軍嘉義旅宿市場，旗下全新據點「煙波城行阿里山北門館」於11月開幕。新館最大特色，是與具有百年歷史的阿里山林業鐵路北門車站共構，讓旅客從住宿空間便能走入嘉義獨特的林業與鐵道文化。全館規劃131間客房，並迎來集團旗下人氣Buffet品牌「莫內饗宴」全台第二間據點，以住宿、特色餐飲及城市走讀體驗，打造串聯文化與旅遊的全新城市旅宿。

深耕觀光旅宿市場多年的煙波國際觀光集團，此次首度跨足嘉義，選擇以「煙波城行阿里山北門館」作為進軍嘉義的第一站。透過品牌既有的旅宿經營實力，結合嘉義豐富的觀光資源與城市文化，開啟集團在嘉義市場的新篇章。不僅象徵煙波集團旅宿版圖再向南延伸，更以獨特的歷史文化地標為核心，打造兼具城市探索、文化體驗與特色餐飲的全新旅宿場域。

煙波國際觀光集團表示，嘉義擁有深厚的林業歷史、鐵道文化與城市觀光特色，此次選擇以集團全新型態的系列飯店「煙波城行」進駐嘉義，選址在城市核心交通樞紐，聚焦城市探索的跨世代美學，重新定義旅人與城市的關係，將飯店轉化為一座無邊界的「城市入口」。希望透過不同於傳統住宿的旅遊模式，讓飯店成為旅客認識一座城市的起點。我們不只期待吸引外地旅客，也希望透過餐飲及在地體驗服務，與嘉義城市生活建立更緊密的連結。

飯店與百年阿里山林業鐵路北門車站共構，是煙波城行阿里北門館最具代表性的特色。北門車站見證嘉義百年林業發展與阿里山鐵道歷史，承載著城市重要的文化記憶。旅客入住飯店，下樓即可走進百年車站，從住宿空間延伸至歷史場域，近距離感受鐵道文化與木都嘉義的城市魅力。飯店以歷史建築與現代旅宿相互對話的概念，讓百年文化不只是被保存，更成為旅客能親身感受的日常風景。

全館提供131間不同類型客房，以嶄新的旅宿空間與貼近城市生活的設計理念，為嘉義旅遊市場注入全新活力。房間以和洋摩登美學重現山林質感，採和洋木質風格設計，並攜手種籽設計繪製阿里山生態與車站主題掛畫。當光影透過窗櫺灑落，彷彿將阿里山的靜謐帶進室內。

走進大廳，溫潤木質、森林綠、深藍線條地毯與細膩的金屬元素交織出沉穩氛圍，呼應阿里山的林木、岩石，以及鐵道與聚落的歷史記憶。圓弧框景與木構細節，則延續森林鐵路沿線車站與和洋建築的優雅語彙，讓旅人一入館，便能感受這座城市與山林、鐵道之間深厚的連結。

此次開幕另一大亮點，是煙波集團旗下餐飲品牌「莫內饗宴」同步進駐，成為全台第二間據點。透過餐飲品牌與飯店同步登場，不僅豐富館內餐飲服務，更進一步擴大飯店與在地消費市場的連結，讓煙波城行阿里北門館不只是外地旅客住宿的選擇，也成為嘉義在地居民聚餐、宴客與享受餐飲體驗的新場域。

藉由旅宿與餐飲雙品牌整合，創造更完整的旅遊體驗，讓旅客從入住、用餐到城市探索，都能感受煙波集團的品牌服務與款待精神。煙波集團表示，未來也將持續結合在地文化與觀光資源，以創新旅宿服務串聯城市歷史與生活風格。

每座城市都有獨特的巷弄溫度，入住「煙波城行阿里山北門館」也就開啟了專屬這座城市的探索篇章。飯店每日推出「鐵道復古文化導覽」，由林鐵處專業講師帶路，旅人手持專屬明信片通行證從北門車站出發，穿梭百年鐵道與檜意森活村的建築脈絡，邊走邊蓋上三層疊色印章，親手拚湊舊時光的軌跡。

除此之外為響環境永續及低碳旅遊，館內導入知名的SEic精品電動輔助自行車租借服務，結合五大在地主題路線、在地店家禮遇及完整安全作業 SOP，打造兼具城市漫遊、在地探索與永續理念的騎旅體驗，並作為集團電輔車服務跨館複製之第一站。