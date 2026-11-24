從街頭工裝走到高級製表，丹寧不再只是穿搭單品，更成為瑞士鐘表品牌宇舶（Hublot）跨界實驗的最新主角。全新丹寧系列橫跨Big Bang與Spirit of Big Bang兩大系列，一口氣發表4只新作。品牌打破傳統材質界線，不僅在表盤嵌入真實面料，更挑戰在堅硬金屬表面重現織物紋理，讓街頭的粗獷元素躍上工藝的舞台。

要讓冰冷金屬呈現布料觸感，背後仰賴耗時逾5小時的手工修飾工序。工匠使用不同粗細的研磨工具，直接在鈦金屬或精鋼表殼雕琢出丹寧斜紋，並非透過印刷或貼附加工。表盤則選用經石洗處理的義大利丹寧布，以45度斜向配置並採真空封存技術定型；由於裁切位置各異，每只表盤的褪色層次與紋理皆不相同，搭配內襯黑色橡膠的丹寧表帶，兼顧配戴舒適度與設計一致性。

針對偏愛機械結的藏家，全系列共帶來兩款鈦金屬的計時碼表。43毫米Big Bang Original丹寧鈦金計時碼表搭載自製UNICO飛返計時機芯，動力儲存達72小時，售價72萬1000元；另一款42毫米Spirit of Big Bang丹寧鈦金計時碼表則採酒桶形表殼，內載源自真力時El Primero架構的HUB4700高振頻鏤空機芯，振頻達每小時3萬6000次，售價83萬2000元。

珠寶女表陣線同樣涵蓋兩種經典殼形，皆搭載HUB1120自動上鍊機芯與精鋼表殼，防水深度同為100米。33毫米Big Bang丹寧精鋼鑽表於表圈鑲嵌36顆總重約0.8克拉白鑽，定價57萬2000元；32毫米Spirit of Big Bang丹寧精鋼鑽表則鑲嵌44顆總重約0.7克拉白鑽，定價64萬6000元，為追求個性化風格的女性提供剛柔並濟的腕間選擇。

HUBLOT Big Bang丹寧精鋼鑽表，57萬2,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Spirit of Big Bang丹寧鈦金計時碼表，83萬2,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Original丹寧鈦金計時碼表，72萬1,000元。圖／HUBLOT提供

Big Bang系列多層的表圈、表殼、One-Click快拆表帶系列，形成豐富的「時間」層次。圖／HUBLOT提供

宛如丹寧質感的面盤和表圈上鑲嵌的鑽石、呈現出鮮明的對比印象。圖／HUBLOT提供