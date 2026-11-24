阿里山林業鐵路2024年全線復駛，帶動嘉義鐵道觀光熱潮，位於嘉義市林鐵北門車站旁、閒置長達16年宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手經營，斥資2.5億元整修華麗轉身，迎來新生，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相，全館規劃131間客房，同步引進旗下餐飲品牌「莫內饗宴」Buffet自助餐廳，為嘉義觀光與餐飲市場注入新活力。

飯店上午舉行開幕典禮，農業部林業及自然保育署長林華慶、嘉義市長黃敏惠及煙波集團執行長鄭君寰等人共同剪綵，林華慶以「華麗轉身三部曲」形容林鐵沿線觀光發展，首部曲接手林鐵全線復駛；二部曲阿里山北門館開幕；第三部曲明年元月阿里山林業園區開放，結合林業文化、歷史建築與鐵道觀光，串聯大阿里山觀光軸帶，帶動地方旅遊發展。

鄭君寰表示，煙波城行阿里山北門館是集團第11個館舍，明年還有3個館舍啟用，集團累積客房數超過3000間，會員人數達65萬人，煙波看好嘉義觀光發展，尤其阿里山林業文化底蘊深厚，加上舊城區持續活化，具發展旅遊市場的特色與潛力。飯店開幕恰逢下月國際管樂節登場，提供旅客住宿選擇。

鄭君寰指出，北門館以林業文化為核心規劃設計，透過館內策展呈現阿里山林業歷史、高山茶及咖啡等在地特色，並與具有百年歷史的阿里山林鐵北門車站相鄰，讓旅客從住宿空間就能走入嘉義獨特的林業與鐵道文化。

全館規劃131間客房，以融合現代美學與山林意象的設計風格呈現，房間採用溫潤木質調，搭配阿里山生態及車站主題掛畫；大廳運用木質、森林綠、深藍色線條地毯及金屬元素，呼應阿里山林木、岩石、鐵道與聚落的歷史記憶，打造兼具文化特色與現代感的旅宿空間。

另一項亮點是煙波集團旗下餐飲品牌「莫內饗宴」同步進駐，成為全台第二個據點。透過飯店住宿與Buffet自助餐飲同步登場，不僅完善館內餐飲服務，也希望結合在地消費市場，吸引更多旅客及嘉義民眾前往消費。

黃敏惠回顧，林鐵BOT解約市府面臨挑戰，市府團隊一步步協助克服問題，迎來煙波投資進駐，她形容飯店就像「寶玉」，感謝煙波集團投資，為觀光產業帶來新投資動能。從阿里山林鐵全線復駛，閒置16年老飯店重新整修開門，接來阿里山林業村即將開放，北門一帶逐步串聯住宿、餐飲、林業文化與鐵道觀光，為舊城區觀光發展開啟新篇章。

阿里山林鐵北門車站旁、閒置長達16年宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手經營整修華麗轉身，以全新品牌煙波城行阿里山北門館重新亮相，上午開幕典禮，農業部林業及自然保育署長林華慶（右三）、嘉義市長黃敏惠（右二）及煙波集團執行長鄭君寰（左二）開心合影。記者魯永明／攝影

嘉市阿里山林鐵北門車站旁、閒置長達16年宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手經營整修華麗轉身，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相，上午開幕典禮，農業部林業及自然保育署長林華慶、嘉義市長黃敏惠及煙波集團執行長鄭君寰等人共同剪綵。記者魯永明／攝影

阿里山林鐵北門車站旁、閒置長達16年宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手經營整修華麗轉身，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相，上午開幕典禮，農業部林業及自然保育署長林華慶（中）、嘉義市長黃敏惠（右）及煙波集團執行長鄭君寰（左）開心合影。記者魯永明／攝影