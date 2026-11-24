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必勝客「紅酒嫩牛＋松露大蝦比薩」海陸雙拼！還有「起司鍋火山餅皮」
年末將至，必勝客推出全新「紅酒嫩牛松露大蝦雙拼比薩」，一邊嚴選大片牛排，搭配以紅酒與迷迭香熬煮的醬汁，另一邊則以肉質飽滿的深海野生「天使紅蝦」為主角，搭配歐式牛肝菌菇黑松露醬，一次享受海陸雙重口味，原價大比薩918元，外帶享5折優惠價459元；小比薩649元。
必勝客同時以源自瑞士的經典起司鍋為靈感，推出限定「四重濃起司鍋火山芝心餅皮」。使用帕瑪森起司、切達起司、帕達諾起司、康門貝爾起司等4種起司，搭配西班牙白葡萄酒（不含酒精成分），調配出濃郁起司火山醬，外圍則使用莫札瑞拉芝心餅皮，共同營造出冬季的香濃滋味，搭配大比薩加購價199元。
針對年末聚餐，必勝客並推出「爆汁帶骨腸海陸拼盤」，內含爆汁帶骨腸、黃金和風鱈魚塊、薯金幣、起司豬肉條、巧克力QQ球等5款副食，加購價599元；搭配指定套餐，拼盤升級價170元。同時還有聖誕跨年小套餐、聖誕跨年大套餐等不同方案登場。
喜歡吃起士嗎？「漢堡王」除了原有的「勁濃起士薯」，即日起限時再推出「勁濃辣薯球」與「勁濃雙薯」。其中「勁濃辣薯球」將辣薯球搭配起士醬，滋味濃香，每份69元；「勁濃雙薯」則是一次能享受薯條、辣薯球的雙重口感，再搭配起士醬增添風味，每份69元。
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