高球名將本月第八度拿下「Race to Dubai」年度總冠軍，再度刷新高壇紀錄，他在賽事場外則配戴了一只歐米茄超霸系列專業登月表，表款在超霸登月的經典設計上融入高爾夫球的細節，呈現精密時計與頂級賽事的風格共鳴。

北愛爾蘭高爾夫名將Rory McIlroy從18歲轉戰職業，以爆發力十足的遠距開球與兼具侵略性及穩定的成熟球風著稱。25歲前他便橫掃四座大滿貫，歷經十餘年淬鍊後，更於2025與2026賽季在美國名人賽完成二連霸並集齊「生涯全滿貫」，生涯累積六座大滿貫與30座美巡賽冠軍，成為當代職業男子高爾夫的代表性人物。

本次他第八度榮膺「杜拜競賽」年度總冠軍除了追平蘇格蘭傳奇Colin Montgomerie高懸21年的賽史最多冠紀錄，並締造橫跨兩個世代的「五連霸」壯舉；同時他在奪冠後更將榮耀獻給甫歷經雙肺移植大手術康復中的父親，使這項成就同時帶有深厚的情感份量。

Rory McIlroy在賽場外配戴的歐米茄超霸系列專業登月表其設計源自第四代超霸表風格，表殼與表帶皆選用了18K Moonshine™金打造，搭配PVD綠色太陽線紋磨砂「階梯式」表面與登月表指針，整體配置兼顧運動感與辨識度。表款的綠色陶瓷表圈配有Ceragold™瓷金測速刻度，並保留Speedmaster的「數字90上方圓點標誌」；18K Moonshine™金的次表盤則採用了Azurage雕紋，紋理源自高爾夫球鞋釘的放射狀結構，將高球意象融入表盤。

翻轉至表背，拋光18K Moonshine™金底蓋採雙倒角處理，並鐫刻黑色「FIRST WATCH WORN ON THE MOON」字樣。透過藍寶石水晶可欣賞內部的3861同軸擒縱大師天文台認證機芯，機芯並施以日內瓦波紋、圓形粒紋、鍍銠處理與鍍金鐫刻，訂價155萬9,000元。

3861同軸擒縱大師天文台認證機芯可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／翻攝自OMEGA官方網站

18K Moonshine金的次表盤採用Azurage雕紋，靈感源自高爾夫球鞋釘，綠色面盤則像似果嶺一望無際的綿延綠意。圖／翻攝自OMEGA官方網站

OMEGA超霸系列專業登月表，42毫米、Moonshine™金、3861手上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，155萬9,000元。圖／OMEGA提供