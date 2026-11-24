迎接聖誕節與年末交換禮物旺季，超商紛紛推出應景好物搶攻送禮商機！7-ELEVEN與全家今年分別從人氣IP聯名、限定福袋到冬日療癒選品切入，推出多款千元以內的高CP值交換禮物。7-ELEVEN自12月1日起推出共56款聖誕福袋，集結9大人氣IP，還有抽黃金、雙人來回機票及百萬OPENPOINT點數等好康；全家則自11月25日起展開「璀璨聖誕季」，集結百款節慶選品，其中599元聖誕福袋主打總價值逾1,200元，讓消費者不用花大錢，也能挑到兼具實用性與話題性的聖誕禮物。

7-ELEVEN連續五年推出聖誕福袋，今年再度整合線上、線下通路，推出共56款豐富選擇，限量11萬個於全台門市開賣。門市現貨福袋鎖定499元、799元及999元三大價位，集結長腿Hello Kitty、長腿Kuromi、貓貓蟲咖波、拉拉熊、小熊維尼日本插畫家Nagano系列、皮克斯、史努比，以及首次登場的Studio UG西村優志與線條小狗等九大人氣IP。

除了福袋本身的豐富內容，7-ELEVEN今年也加碼抽獎活動，購買任一福袋就有機會抽中鎮金店10兩金磚，還有星宇航空四大洲航點雙人來回機票共10名；12月1日至7日更推出首周天天抽100萬OPENPOINT點數。此外，因應近期消費者喜愛開袋驚喜的熱潮，今年首度加入「立即獎」保證中獎機制，有機會獲得OPENPOINT 7點、711點、近期熱門的OWALA水瓶及品牌包款等好禮，最高可獲得價值1,699元的品牌包，最高單組福袋更有3次中獎機會。

全家則以「人氣IP、冬日療癒、好友聚會」三大方向，於11月25日至明年1月5日推出「璀璨聖誕季」，串聯門市聖誕端架、刷就購及行動購等線上線下通路，集結百款節慶選品與IP聯名商品，滿足不同預算的送禮需求。

今年全家特別邀請三麗鷗人氣角色美樂蒂、帕洽狗、花小兔與漢頓，換上獨家限定白金聖誕造型，從咖啡、茶飲杯身到霜淇淋紙杯都能看到角色變裝。消費者只要搭配指定活動，即有機會將限定周邊帶回家，例如指定商品任選2件加價99元，可入手白金版玩偶吊飾；指定現調商品任2件，則可獲得聖誕保冷提袋，讓日常消費也能收集節慶限定好物。

若是正在尋找好友交換禮物，全家推薦599元「可愛聖誕福袋」，內含怪獸大學不織布袋、迪士尼暖暖毯，以及4至5樣迪士尼授權商品，整袋總價值逾1,200元，集結保暖、收納與隨身小物，兼具實用性與驚喜感。此外，「全家刷就購」也推出129元起的皮克斯雪人系列，以及499元起的香鼻子禮盒，門市同步集結人氣角色保養品、節慶巧克力及話題聯名零食，從百元小禮到千元內香氛選品，提供更多元的送禮選擇。