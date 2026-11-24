搶攻年末交換禮物商機，7-ELEVEN24日宣布，12月1日起推出2026年聖誕福袋，整合線上、線下共56款商品，全台門市限量11萬個，集結九大人氣IP，並首度引進線條小狗、西村優志搶攻新客群。今年抽獎總獎項價值突破千萬元，最大獎為價值200萬元的金磚，並祭出歐美澳亞雙人來回機票，更首度推出「立即獎」機制，讓消費者開袋就有獎。

7-ELEVEN連續五年推出聖誕福袋，今年瞄準交換禮物及自用需求，門市現貨福袋鎖定499元、799元及999元三大價位，集結長腿Hello Kitty、長腿Kuromi、貓貓蟲咖波、拉拉熊、小熊維尼日本插畫家Nagano系列、皮克斯、史努比、線條小狗及西村優志等人氣角色，均採全新限定圖素設計。

7-ELEVEN表示，今年聖誕福袋最高單組可享三次中獎機會，除可抽鎮金店10兩金磚一名、星宇航空四大洲航點雙人來回機票共十名外，12月1日至7日更加碼天天抽100萬OPENPOINT點數。全系列福袋新增保證中獎的「立即獎」，獎項包括OPENPOINT點數7點、711點、人氣OWALA水瓶，以及最高價值1,699元的品牌包款。

觀察今年福袋商品布局，除延續冬季熱銷的絨毛、羊羔毛包款外，也擴大日常用品及小家電品項。499元福袋主打兩用絨毛包搭配造型零錢包、20公分輕量導磁含蓋湯炒鍋；799元福袋則推出角色立體造型坐墊搭配大毛毯組。

999元福袋除推出人氣扭蛋機、42公升可爬梯輪摺疊購物車外，今年首度導入Wonder旺德微電腦溫控電熱毯、Giaretti珈樂堤全電壓微電腦收納鍋，擴大冬季保暖及旅遊用品商機。

線上通路方面，OPENPOINT APP將於12月1日上午11時同步開賣九款限定精品福袋，包括罐頭豬LuLu冬日慶典公仔、小熊維尼可動變裝公仔、探險活寶儲金公仔、Tom&Jerry聖誕迴力車禮盒及多款倒數月曆福袋。全系列福袋均附贈市價超過5,000元的跨品牌通路優惠券。

為刺激首波買氣，7-ELEVEN於12月1日至6日推出「聖誕購物節」，使用五家指定銀行或五項指定支付工具結帳滿999元現折100元，等於原價999元福袋最低899元即可入手。

此外，7-ELEVEN也持續搶攻追星商機，推出第二波南韓人氣女團TWICE成員娜璉周邊商品，消費福袋可加碼累計活動點數，達指定門檻即可獲得全套小卡、壓克力牌及周邊大全套抽獎券等限量好禮。