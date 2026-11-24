路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列自2024年問世以來，將品牌1888年誕生的經典Damier棋盤格圖案轉化為高級珠寶，融合幾何美學與頂級工藝，成為跨性別、跨世代的經典珠寶代表作。2026年品牌再推出八款全新力作，強調流動觸感美學與中性設計，包括CORTIS成員嚴成玹、申敏兒、木村光希、楊謹華等海內外明星紛紛透過個人風格化的日常穿搭都能展現這款珠寶的雋永魅力。

本次新品陣容以耳飾最為吸睛，一口氣共迎來五款新作，包含黃K金、白K金、玫瑰金三種材質的大尺寸圈型耳環，以及兩款風格俐落的耳扣。全新大圈耳環每只鑲嵌96顆鑽石，總重達1.34克拉，可與原有小尺寸圈型耳環自由疊戴，三種K金材質給予穿搭更多彈性；單排、雙排耳扣則延續系列現代幾何風格，作為造型重點或低調點綴都合宜。

全新的設計也為腕間與頸部的裝飾帶來嶄新的風貌。除了男女皆可配戴的鍊帶手鍊，也帶來可調整式滑動吊墜項鍊，頂端沿用系列標誌雙排珠寶結構，能隨喜好與配戴需求自由調整長短。全系列話題之作則是寬版手環，寬度9毫米，鑲嵌120顆璀璨鑽石，配戴起來份量感十足，將棋盤格符碼透過鑽石與貴金屬完整演繹。

事實上，路易威登這系列珠寶看似簡約，卻是工藝上極為挑戰的精密之作。以手鍊為例，每條手鍊均由50至70個獨立鏈節手工組裝，鏈節之間保留細微縫隙，達成類似表帶般柔順貼膚的配戴體驗，帶扣更採用隱藏式的設計，和手鍊本體融為一體。黃K金與鑽石的明暗對比，把棋盤格的無限意象轉化為可穿戴珠寶，打破性別框架，讓所有人都能透過珠寶表現自我風格。

Le Damier de Louis Vuitton黃K金與鑽石耳扣，16萬2,000元。圖／路易威登提供

Le Damier de Louis Vuitton黃K金與鑽石圈型耳環，52萬元。圖／路易威登提供

Le Damier de Louis Vuitton吊墜長項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，48萬7,000元。圖／路易威登提供

Cortis嚴成玹配戴Le Damier de Louis Vuitton白K金及鑽石項鍊，疊戴白K金及鑽石戒指、黃K金及鑽石戒指 。圖／路易威登提供

木村光希配戴Le Damier de Louis Vuitton黃K金及鑽石項鍊。圖／路易威登提供

j-hope配戴Le Damier de Louis Vuitton黃K金與鑽石吊墜。圖／路易威登提供

Le Damier de Louis Vuitton玫瑰K金與鑽石耳扣，10萬8,000元。圖／路易威登提供

Le Damier de Louis Vuitton雙排手鐲，黃K金鑲嵌鑽石，172萬元。圖／路易威登提供

申敏兒配戴Le Damier de Louis Vuitton白K金與鑽石圈型耳環。圖／路易威登提供

Le Damier de Louis Vuitton黃K金與鑽石手鍊，16萬5,000元。圖／路易威登提供

Felix配戴Le Damier de Louis Vuitton最新白K金密鑲鑽石項鍊出席2026春夏女裝大秀。圖／路易威登提供