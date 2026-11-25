聽新聞
0:00 / 0:00
中華賓士冠名音樂劇「史瑞克」 打造豪華品牌與藝文生活新體驗
中華賓士跨界攜手國際知名音樂劇「史瑞克」，透過藝文展演結合豪華品牌體驗，為觀眾帶來多元的生活風格體驗。由倫敦西區專業製作團隊打造的全新國際巡演版本，以精彩歌舞及幽默橋段，重新演繹史瑞克、費歐娜公主與驢子等經典角色，呈現充滿創意與歡樂的舞台魅力。
身為本次音樂劇冠名贊助夥伴，中華賓士期望透過藝文跨界合作，將 Mercedes-Benz 的品牌精神延伸至更多生活場景，與消費者建立多元連結。「史瑞克」勇於打破傳統、突破框架的故事精神，也呼應 Mercedes-Benz 持續創新、追求卓越的品牌理念，展現豪華汽車與藝文生活的跨界魅力。
活動期間自2026年11月20日至11月29日，中華賓士於臺北表演藝術中心大劇院前廣場設置戶外車輛展示區，展出五款代表車型，包括 The New S-Class、Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ Coupé、GLC 300 4MATIC electric、GLB 200五座及V250d，涵蓋旗艦豪華房車、AMG性能車款、純電車型及豪華MPV，展現 Mercedes-Benz 多元的產品陣容與卓越實力。
此外，現場亦規劃品牌互動體驗，讓觀眾在欣賞演出之餘，近距離感受 Mercedes-Benz 的產品魅力。凡於本週末 11月28日及29日 至展車區完成指定任務，即可獲得「史瑞克」限定好禮乙份，每日限量60份，送完為止；中華賓士星享會員另享音樂劇購票9折優惠，邀請車主與會員一同走進劇場，體驗藝文娛樂與品牌生活交織的精彩時刻，詳情請見中華賓士官方Line訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。