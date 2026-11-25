中華賓士跨界攜手國際知名音樂劇「史瑞克」，透過藝文展演結合豪華品牌體驗，為觀眾帶來多元的生活風格體驗。由倫敦西區專業製作團隊打造的全新國際巡演版本，以精彩歌舞及幽默橋段，重新演繹史瑞克、費歐娜公主與驢子等經典角色，呈現充滿創意與歡樂的舞台魅力。

身為本次音樂劇冠名贊助夥伴，中華賓士期望透過藝文跨界合作，將 Mercedes-Benz 的品牌精神延伸至更多生活場景，與消費者建立多元連結。「史瑞克」勇於打破傳統、突破框架的故事精神，也呼應 Mercedes-Benz 持續創新、追求卓越的品牌理念，展現豪華汽車與藝文生活的跨界魅力。

中華賓士結合音樂劇打造車款展示空間，邀請觀眾前往完成指定任務。 圖/聯合數位文創提供

活動期間自2026年11月20日至11月29日，中華賓士於臺北表演藝術中心大劇院前廣場設置戶外車輛展示區，展出五款代表車型，包括 The New S-Class、Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ Coupé、GLC 300 4MATIC electric、GLB 200五座及V250d，涵蓋旗艦豪華房車、AMG性能車款、純電車型及豪華MPV，展現 Mercedes-Benz 多元的產品陣容與卓越實力。