STUDIO A黑五特賣會又來了！iPhone最低3.1折 7間門市購買方式一次看
黑五搶便宜手腳要快！STUDIO A年度黑五特賣會將於11月27日登場，祭出SA認證主機最低3.1折，iPhone 13 128GB只要7,900元，熱門iPhone 17 Pro Max 256GB也降至30,900元起，全新MacBook Pro M5 Pro更現省超過2萬元。活動將於全台7大指定門市限量開賣，當日上午10點30分發放號碼牌、11點準時開搶，每人限購一台主機，購買iPhone還須加購指定周邊組合。想撿便宜換新機的消費者，得提早卡位，熱門品項售完為止。
本次SA認證主機涵蓋iPhone、iPad、Apple Watch及Mac共4大系列、多款機型，依產品機況分為A、B、C三級定價。其中iPhone 13 128GB原價25,900元，特價7,900元，約3.1折；iPhone 17 Pro Max 256GB則30,900元起，約6.9折起。其他優惠還包括iPad Air M2 11吋128GB 13,500元起、Apple Watch Series 11 46mm特價9,900元，以及Mac mini M4 256GB特價13,900元。所有SA認證主機均享有180天SA保固，實際價格依機況及門市現貨為準。
全新機種也同步推出優惠，MacBook Pro 14吋M5 Pro（24GB／2TB）原價109,900元，特價88,888元，現省21,012元；Mac mini M4 16GB／256GB特價24,900元，AirPods 4售價3,490元，主動式降噪款則為4,490元，約75折。此外，Apple TV 4K 128GB也推出7,990元優惠價。
音響及周邊商品同樣祭出折扣，Harman Kardon Onyx S9特價6,990元，Ultimate Ears Miniroll攜帶式藍牙喇叭1,690元，Bose指定款2,990元起、JBL指定款3,500元起。配件方面，UNIQ Hoveo 5,000mAh支架款磁吸行動電源特價690元，直接下殺5折；PQI CYKE-659製冷折疊風扇則只要590元。
此外，教師與學生憑有效證件購買SA認證主機，特價再享10%折扣。此外，11月25日至12月31日使用中國信託LINE Pay卡，單筆消費滿45,000元可享最高6% LINE POINTS回饋，最高回饋2,700點。
本次活動共有7家門市參與，包括台北西門、台北士林、桃園統領、清華大學、台中彩虹、台南大億及高雄科技大學門市。各店均於11月27日上午10點30分發放號碼牌、11點正式開賣，每人限購1台主機，購買iPhone須加購299元、399元或499元指定周邊組合，依機型搭配。所有商品均為限量供應，售完為止，更多優惠品項及活動資訊可至STUDIO A官方活動網頁查詢。
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