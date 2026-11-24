從一杯果汁到一片蘋果片，水果最自然的滋味，其實不需要複雜調味。創立於1960年的美國品牌Tree Top樹頂，長年以水果本質為核心，堅持從果園到餐桌的品質與純粹，並以Truth（誠信）、Trust（可靠）、Transparency（公開透明）三大核心價值，延續對水果與消費者的承諾。如今，這份對自然風味的堅持，也化為更多元的日常選擇。 近期推出的Tree Top樹頂100%蘋果片，嚴選美國新鮮蘋果，採整顆蘋果帶皮烘烤、非油炸製程，保留蘋果原有的色澤、果香與膳食纖維，不額外添加糖、防腐劑、人工色素及香料，呈現薄脆爽口的天然風味。每25公克蘋果片約相當於一顆直徑7公分的新鮮蘋果，輕巧方便，無論是辦公室午後、外出途中，或居家休閒時刻，都能成為隨手享用的水果點心。 更有意思的是，蘋果片不只適合直接入口，也能成為日常餐桌上的小巧搭配。早餐時撒在原味優格上，加入燕麥、堅果或莓果，利用蘋果片的自然甘甜與酥脆口感，為早餐增加豐富層次；午餐或晚餐則可剝成小片搭配生菜沙拉、核桃、起司與油醋醬，讓清爽蔬菜多一份天然果香與口感變化。 除了蘋果片，Tree Top樹頂也持續推出多元水果飲品。10

2026-11-24 00:00