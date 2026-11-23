壽司郎宣佈，因應近年原物料、物流及人力成本持續上升，為維持餐點品質與穩定供應，調整部分商品售價，共涉及21項商品，調價商品平均漲幅約19.7%。其中「鐵火捲」原價40元，調漲為60元，漲幅達50%；另外包括鮭魚、北寄貝、炙燒明太子鮭魚等品項，也都調漲25%。

根據壽司郎資料，本次包括炙燒起司鮭魚、鮭魚、鮭魚(迷你醋飯)、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、鯡魚卵、北寄貝、炙燒明太子鮭魚、醬烤鮪魚、炸蝦酪梨卷等9種品項，從40元調為50元，另外日本產貝柱、醬烤日本產貝柱、炙燒鰤魚2貫、炙燒大切鰤魚腹等品項，由80元漲為90元，其他包括哈密瓜雪花冰、北海道產極上海膽也各有調漲，最低漲幅6.7%。業者也表示，調漲後的菜單中，仍供應有119款50元以下的產品，其中包括30元商品10道、40元商品69道、50元商品40道，讓消費者能依照不同預算與喜好選擇餐點。

除了調漲價格之外，壽司郎也導入新版菜單，新增24道商品。其中包括鮪魚雙饗、田樂味噌茄子、炙燒奶油赤蝦、炙燒奶油生鮭魚、明太子花枝、生鮮蝦雙拼(生薑醃漬)，每份40～90元不等。另外本次壽司郎也期間限定推出「日本在地名物」，供應「青森縣產鱒鮭2吃」、「海帶芽塔塔醬酥炸真鱈」、「三陸產炙燒鰤魚幼魚」、「壽司郎特製散壽司」等選擇，還有由日本兵庫縣話題拉麵店「猿でもわかるわ」監修的「潮豚骨拉麵UMI」，以及限定甜點「愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜」，為消費者帶來全新的用餐體驗。