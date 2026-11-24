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東非動物大遷徙 人生必遊
被譽為「人生必遊」的東非動物大遷徙，每年在坦尚尼亞與肯亞廣袤的草原上譜寫最壯闊的生命長征。有行旅東非自然奇觀之旅，特別安排「兩段專屬包機」，讓旅人以最輕盈尊榮的方式轉場。
馬賽馬拉（Masai Mara）私有保護區，下榻設於天然鹽漬地的頂級帳篷營地 Mara Bushtops，近距離觀賞野生動物聚集；另塞倫蓋蒂動物大遷徙最佳觀賞營地Karibu Serengeti River Camp，距河岸僅數百公尺，具動物大遷徙Safari地理位置優勢。
有行旅「東非自然奇觀」旅程，二○二七年七月十四至廿三日。十二月十一日旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9wc2hk。有行旅旅行社，交觀甲字第7785號。
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