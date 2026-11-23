聽新聞
0:00 / 0:00
獨／才轉型吃到飽！「壽司美登利 台中LaLaport店」熄燈 只開了3年半
要吃要快！來自日本的「壽司美登利」自2020年首度登台，並於2023年5月開設「台中LaLaport店」。不過短短開幕三年半的時間，業者今日（11月23日）發布公告，表示因百貨租約到期，因此台中LaLaport店將於12月1日結束營業。
源自東京的「壽司美登利」主打高性價比的壽司，一直是許多民眾赴日旅遊時的好選擇。2020年8月時，壽司美登利於台北東區商圈正式開幕，創下不少討論聲量，也吸引許多民眾登門用餐。2023年5月，壽司美登利再跨足台中，開設台中LaLaport店。
壽司美登利台中LaLaport店最初採單點型態，後於2025年4月起，轉型成為「壽司吃到飽」，無限量供應壽司、炸物、烤物等品項，每人980～1,180元，不過短短一個多月的時間，又立即調漲為1,280～1,680元，一次漲價500元。如今業者再發布公告，指出由於百貨租約到期，將於12月1日結束營業，最後營業日為11月30日。隨著壽司美登利台中LaLaport店結束營業，目前全台僅剩下台北大安店。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。