要吃要快！來自日本的「壽司美登利」自2020年首度登台，並於2023年5月開設「台中LaLaport店」。不過短短開幕三年半的時間，業者今日（11月23日）發布公告，表示因百貨租約到期，因此台中LaLaport店將於12月1日結束營業。

源自東京的「壽司美登利」主打高性價比的壽司，一直是許多民眾赴日旅遊時的好選擇。2020年8月時，壽司美登利於台北東區商圈正式開幕，創下不少討論聲量，也吸引許多民眾登門用餐。2023年5月，壽司美登利再跨足台中，開設台中LaLaport店。

壽司美登利台中LaLaport店最初採單點型態，後於2025年4月起，轉型成為「壽司吃到飽」，無限量供應壽司、炸物、烤物等品項，每人980～1,180元，不過短短一個多月的時間，又立即調漲為1,280～1,680元，一次漲價500元。如今業者再發布公告，指出由於百貨租約到期，將於12月1日結束營業，最後營業日為11月30日。隨著壽司美登利台中LaLaport店結束營業，目前全台僅剩下台北大安店。