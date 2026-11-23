韓國人氣男團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）再添精品代言！Dior宣布鉉辰擔任品牌大使，一次橫跨時裝與美妝兩大領域，不僅將演繹創意總監Jonathan Anderson掌舵的時尚系列，也將代表Dior美妝，成為品牌全球形象的重要新面孔。

身為超人氣韓團Stray Kids的成員，鉉辰以鮮明舞台魅力及充滿感染力的表演累積全球人氣，目前隨團持續展開「RUN IT」世界巡演，巡演版圖更將於2027年延伸至北美與歐洲。舞台之外，他對藝術與造型的敏銳度，也讓他成為時尚品牌爭相合作的對象。Dior看中的，正是他兼具感性與個人特色的氣質，與品牌創意總監Jonathan Anderson的革新精神、彩妝創意及形象總監Peter Philips的前瞻視野，以及香氛創意總監Francis Kurkdjian所追求的藝術自由相互呼應。

鉉辰與Dior的合作其實早有跡可循。今年1月，他首度以嘉賓身分出席Dior 2026-27秋冬男裝大秀，之後也接連現身品牌女裝系列活動，逐步累積與品牌的合作默契。此外，他也曾多次登上韓國版時尚雜誌封面，演繹Dior服裝及美妝形象，從時裝造型到香氛、保養領域，都展現多元面貌。