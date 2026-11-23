被網友譽為「全台最難預約自助餐」的「島語」，將於11月26日於台北大巨蛋開出全台第5家分店。店內也將推出「麻油香菇蹄筋豬肚」、「普羅旺斯燉羊肉」等新菜，還有呼應時令的「梭子蟹」也採無限量供應，滿足民眾全方位的喜好。對於股票衝擊，業者也透露整體未受影響，大巨蛋店訂位也是開放即銷售一空。

作為品牌第5間分店，島語大巨蛋店延續「連鎖不複製、一店一特色」的概念，規劃510坪、約300個席位的用餐空間，並設計更多隔屏與半包式的座位區，保留賓客的用餐隱私感。同時呼應遠東Garden City的城市花園概念，特別邀請4位藝術新秀在弧形頂篷上，描繪出綠葉扶疏、光影交迭的影像。關鍵的餐食區，也延續沉浸式餐檯設計與「一島檯一餐酒」精緻佐餐文化。

餐點部份，同樣以當季海鮮與特色食材為亮點，從異國料理延伸至經典台菜，提供更多菜色選擇。配合台北大巨蛋店的開幕，「島語」特別選用盛產季的肥美「梭子蟹」公蟹，讓民眾享受飽滿的蟹肉鮮甜。創意料理「柳橙蘋果帆立貝」選用日本北海道帆立貝，佐以特製柳橙蘋果醬，呈現海鮮與果香交融的清爽滋味。「西班牙海鮮飯」以新鮮的馬祖淡菜為主角，讓本土食材在異國料理中展現鮮明特色。

除此之外，還有新登場的「雞燉螺肉湯」、「二路羹」、「麻油香菇蹄筋豬肚」、「普羅旺斯燉羊肉」等多款菜餚。因應大巨蛋的特性，店內還設計兩款生巧克力。其中「包種茶巧克力」頂端綴著一枚棒球造型飾片，入口還能享受巧克力與包種茶交融的茶韻。「鐵觀音巧克力」則以音符造型呼應演唱會，入口細緻滑順。

隨著大巨蛋店開幕在即，網友們對於島語訂位狀態也十分關切，甚至傳出因股票震盪而出現「退訂潮」的情況。業者表示，近日因受股票影響，市場的確相對保守，不過島語採提前2個月預約制，整體未受影響，大巨蛋店在開放訂位第一天也立即銷售一空，顯現消費者的支持。另外，因島語提供線上預約、現場候位等不同銷售管道，系統均會依照實際狀況即時調整並釋出零星名額。同時為維護消費者權益，若檢查到有黃牛訂位，也會在查證後取消黃牛訂位，並重新對外開放，所以同樣會釋出部份座位。但往往一經釋出也同樣立刻秒殺。

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二路羹。圖／漢來美食提供

普羅旺斯燉羊肉。圖／漢來美食提供

西班牙海鮮飯。圖／漢來美食提供