Dior經典包款Lady Dior迎來新篇章！2027年形象廣告找來全球流行天后蕾哈娜（Rihanna）擔綱主角，不過在網路掀起熱議的就是她首度帶著第三個孩子、1歲女兒Rocki Irish Mayers一同入鏡，母女檔合體演繹經典包款，不僅是Rocki首次參與Dior廣告，也讓這次形象照多了不同於以往的親情視角。

此次形象企劃由Dior創意總監Jonathan Anderson統籌創意，攝影師Sam Rock掌鏡，並由電影導演Melina Matsoukas執導影片。畫面中，Rihanna以俐落黑色皮革外套搭配女兒的迷你皮衣，母女倆以相近造型展現率性默契；另一組黑白影像則捕捉Rihanna親吻女兒額頭的溫柔瞬間。鏡頭也記錄她獨自入鏡的不同姿態，呈現女性在個人風格、母親身分與自我認同之間的多重面貌。

畫面中與Rihanna母女一起亮相的粉紅色Lady Dior，則是品牌經典設計的延續。Lady Dior又被暱稱為「黛妃包」，其淵源可追溯至1995年，當時法國總統夫人席哈克將Dior包款贈予威爾斯王妃黛安娜，黛安娜隨後多次公開背著它亮相，迅速帶動風潮，品牌並於1996年正式以Lady Dior為此包命名。包款最具辨識度的特色，無疑就是靈感源自拿破崙三世椅籐格紋的Cannage藤格紋縫線，搭配方正立體的包身、圓弧提把，以及象徵品牌名稱的金屬字母吊飾。一只Lady Dior手提包由總共144個部件組成，並由義大利工坊工匠以手工製作。Dior也持續透過不同材質、色彩與藝術合作重新詮釋經典，讓Lady Dior在歷經近30年後，仍能隨著時代與女性樣貌持續演變。

蕾哈娜與1歲女兒Rocki Irish Mayers一同入鏡拍攝Lady Dior 2027年形象廣告。圖／Dior提供