當代女性的衣櫥裡，總有幾件穿了又穿、怎麼穿都不出錯的單品。由時尚達人Jennifer(@chienyu520jen）創立的服裝品牌JNFR（@jnfrofficial），在邁入七週年之際，宣布首度進軍香港市場，並發表以「長期主義TheRepeat-WearEra」為題的2026秋冬系列。從質地更厚實的100%喀什米爾羊絨連帽外套、深巧克力棕羊毛雙排扣大衣，到柔軟的羊皮芭蕾舞鞋，JNFR以能融入既有衣櫥的單品，為日常穿搭提供新組合。

品牌以「Journey·Neutral·Feminine·Refined」為核心，呼應歐美時尚EverydayLuxury趨勢，透過頂級天然材質與修身剪裁，打造能自在切換於通勤、城市移動與日常生活的實用單品。JNFR將「不費力的時髦」落實於設計之中，不追求過度張揚的造型，而是回到穿著本身，讓女性在日常之中自然展現質感與自我。

全新秋冬系列設計靈感，希望打造出能一穿再穿的單品。從100%精品喀什米爾羊絨針織、100%喀什米爾羊絨、駝絨大衣到羊皮芭蕾舞鞋，JNFR以這些頂級材質為基礎，融入進日常的單品設計，建立一系列輕鬆即能穿出高質感的秋冬衣櫥。

經典無須多言從頂級喀什米爾羊絨到天然駝絨的質感演繹

一件到了隔年冬天還想拿出來穿的衣服，往往有讓人記得的觸感，也能和衣櫥裡熟悉的單品搭在一起。JNFR2026秋冬系列以100%喀什米爾羊絨（Cashmere）、100%天然駝絨（CamelHair）與羊毛混紡，詮釋本季「長期主義」。從貼膚針織到長版大衣，品牌依不同材質的手感與垂墜度調整剪裁，讓同一件單品能從平日通勤穿到週末。

喀什米爾羊絨取自山羊細軟的底絨，觸感柔細，能在輕盈的穿著感中保有暖度。JNFR以100%PremierCashmere喀什米爾羊絨製作圓領開衩上衣，透過前短後長的剪裁與側邊開衩，讓單穿有層次，疊在大衣裡也俐落。同樣將喀什米爾羊絨運用在本季的燕麥駝色連帽外套，保留去年的中長版比例與自然垂墜的帽型，並提高喀什米爾羊絨克重，穿起來更有厚實的包覆感。

天然駝絨的特色在於柔潤的毛面與溫暖的駝色。JNFR以100%天然駝絨打造長版外套，讓材質本身的色澤與紋理成為重點，再以立領、排扣與大口袋勾勒出俐落輪廓。搭牛仔褲和針織衫時顯得自在，換上西裝褲，也能延續長版外套的從容。

從燕麥駝、經典駝色到深巧克力棕JNFR演繹三款秋冬外套輪廓

JNFR本季以燕麥駝、經典駝色與深巧克力棕，呈現三款各有輪廓的秋冬外套。燕麥駝色的100%喀什米爾羊絨連帽外套延續去年的中長版剪裁與自然垂墜的連帽設計，寬鬆版型也方便疊穿襯衫或針織上衣。100%天然駝絨長版外套則以柔潤細緻的毛面襯托經典駝色，搭配俐落立領、排扣與大口袋，一條牛仔褲或西裝褲即能展現率性態度。深巧克力棕的羊毛雙排扣大衣則採用90%羊毛與10%喀什米爾羊絨混紡，長版剪裁敞開穿著自在，繫上腰帶能勾勒俐落腰線。

一件單品多種風格：JNFR的不費力時髦哲學

真正值得留在衣櫥裡的單品，不只在於材質與設計，更在於能否隨著日常生活自在變換風格。JNFR將「一穿再穿」的理念延伸至本季秋冬系列，從可雙面穿搭的喀什米爾羊絨羽絨背心、細膩柔軟的喀什米爾羊絨針織，到兼具優雅與舒適的羊皮芭蕾舞鞋，透過不同單品的自由組合，讓通勤、週末出遊或年末聚會，都能展現不費力的時髦。無須刻意追逐潮流，每一次重新搭配，都能為熟悉的衣櫥帶來不同風貌。

喀什米爾羊絨雙面穿羽絨背心 一面呈現俐落的羽絨背心外觀，另一面以100%PremierCashmere喀什米爾羊絨針織展現細緻紋理，雙面設計可隨穿搭切換。 100%喀什米爾羊絨圓領開衩上衣 選用100%PremierCashmere喀什米爾羊絨，以經典圓領搭配寬鬆輪廓，側邊開衩與前短後長剪裁增添層次。推出藍白條紋、深駝與灰色三款。 Starlight喀什米爾羊絨亮片開襟衫 延續10月熱銷追加的羊絨亮片系列，採用喀什米爾羊絨含量為81%的亮片紗線。細小亮片隨光線微微閃爍，搭丹寧就能穿去年底聚會。 丹寧與直筒皮褲 推出水洗彈性窄管牛仔褲、側調節扣牛仔寬褲，以及加厚內刷毛的直筒皮褲，兼顧不同褲型偏好與冬季穿著需求。 柔軟羊皮芭蕾舞鞋 以輕薄柔軟的羊皮貼合腳型，搭配帶有JNFR字樣的防滑膠底。提供奶油白、深巧克力棕與經典黑三色。

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