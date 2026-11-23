隨著秋冬造型趨向沉穩色系，一雙具備視覺亮點的鞋款成為穿搭關鍵。Converse今年秋冬一次端出「甜酷」與「可愛」兩種風格提案，推出由全球品牌大使、韓團aespa成員KARINA演繹的全新未來銀系列，以冷冽金屬銀色鞋面碰撞甜美穿搭；再度攜手日本療癒系插畫家松井一將（MATSUI），將筆下呆萌小白狗融入經典鞋型，在秋冬切換甜酷與可愛魅力。

「未來銀系列」在細節工藝上展現巧思，除了搶眼的金屬銀鞋面外，鞋身更加入鉚釘點綴與雙鞋帶設計，透過灰白圖紋鞋帶與純白鞋帶交錯繫綁，堆疊出豐富的視覺層次。系列涵蓋兩大人氣鞋型，Chuck 70 X（高筒／低筒）保留經典帆布鞋輪廓，內裡特別搭載AMPED反重力鞋墊，提供輕盈回彈的腳感。Run Star Crush小鯊魚厚底鞋，以份量感的前衛鋸齒厚底拉長腿部比例，搭配輕量化EVA中底，打破厚底鞋款笨重的既定印象。

KARINA親自示範兩套秋冬混搭提案。第一套她選擇粉嫩色系短版羽絨外套，內搭深色圖騰上衣與牛仔短裙，藉由柔和粉色與丹寧碰撞出甜美反差；另一套則換上復古圖騰深藍色寬版上衣，下身搭配牛仔短裙與白色中筒襪，展現隨性韓系學院感。兩套造型皆穿上「未來銀系列」鞋款，穿出甜酷兼具的秋冬態度。

另外，Converse今年秋冬再度攜手日本療癒系犬派插畫家松井一將（MATSUI），以日常毛孩陪伴為靈感，將筆下呆萌可愛的小白狗，以及與主人相處的溫馨生活片刻融入秋冬聯名系列。

聯名系列Chuck 70 X漆皮款以經典高筒輪廓換上亮面漆皮材質，透過光澤感為復古鞋型增添時髦個性，搭配奶油白中底、經典星星標誌與鞋頭金屬徽章。另一款Run Star Crush小鯊魚厚底鞋以毛絨材質營造溫暖舒適的秋冬質感，搭配標誌性厚底輪廓鞋型，鞋面與鞋墊點綴MATSUI專屬聯名圖案。

KARINA示範Converse全新「未來銀系列」的甜酷穿搭。圖／Converse提供

KARINA示範Converse全新「未來銀系列」的甜酷穿搭。圖／Converse提供

未來銀系列Run Star Crush小鯊魚厚底鞋，3,380元。圖／Converse提供

未來銀系列Chuck 70 X 低筒，3,280元。圖／Converse提供

未來銀系列Chuck 70 X 高筒，3,280元。圖／Converse提供

Converse與日本插畫家松井一將（MATSUI）推出全新聯名系列。圖／Converse提供