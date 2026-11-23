由烈日影像製作、聯合數位文創共同投資的台灣電影《花臉貓：修羅道》，入選為2026金馬影展閉幕片，並於上個週末盛大首映，導演王逸帆率領日本超人氣男星福士蒼汰、韓寧、黃冠智、塚原大助等主演現身閉幕活動和映後QA與觀眾見面，現場星光熠熠、讓臺灣觀眾大飽眼福。福士蒼汰更是與謝盈萱共同擔任第63屆金馬獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，參與電影盛宴，受到粉絲的熱烈迴響。

《花臉貓：修羅道》是《逃出立法院》導演王逸帆的最新作品，這回他以女性復仇混搭西部片元素的生猛力道，還一手包辦導演、攝影、編劇、剪輯，找來《女孩不平凡》韓寧苦練俐落拳腳和超殺眼神，交手日本人氣男星福士蒼汰，展開一場貓系女和犬系男的追捕大戰。身處壓迫年代，一人循私刑尋仇，一人依法緝兇，在追逐與交鋒之間，各自逼近心中的正義。談及拍攝時遇到最大的困難，王逸帆表示目前在台灣拍攝類型片很辛苦，但團隊依然盡力在有限的條件下做到最好，期待觀眾們能一起進戲院支持類型電影。

由台灣新生代演員韓寧搭配日本人氣男星福士蒼汰，首映廣受好評。圖／金馬影展執委會提供

對於這次的演出經驗，福士蒼汰表示自己雖然演過很多武打片，這次與台灣動作團隊的合作仍是嶄新體驗。也提及韓寧首次挑戰武打戲就能完成各種高難度動作，盛讚她「是非常有才華的演員。」；首次擔綱電影女主角的韓寧，則很感謝能和老搭檔黃冠智再次聚首，直呼他是：「令人安心的存在。」恰巧與二人在戲中飾演彼此扶持的情侶關係呼應。