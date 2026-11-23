美式賣場好市多年度購物盛事「黑色購物週」正式盛大開跑，今年不僅首度將活動檔期拉長至14天，全檔祭出超過700項精選優惠商品、總優惠金額突破120萬元，更首度打破過往僅限實體賣場的慣例，在好市多線上購物官網同步推出「黑色購物週網路限定優惠」，祭出多項線上獨家特惠商品，讓不方便排隊或沒時間跑賣場的會員，在家動動手指也能輕鬆搶購黑五好康。

每年備受會員期待的好市多「黑色購物週」活動，過去優惠商品皆以實體門市現場販售為主，今年首度整合線上線下通路，同步推出線上購物限時優惠，提供多款網路獨家精選品項。但要注意線上活動僅1週，至11月29日為止，實體門市與線上購物的優惠品項並不相同，且線上商品售價已包含運費，因此若遇到門市與線上同時上架的同款商品，實體賣場的現場價格仍會比線上購物更優惠，建議精打細算的消費者鎖定大型家電或高單價商品時，可先比較通路差異再下手。

觀察本次好市多線上購物「黑色購物週網路限定優惠」清單，不少高單價珠寶與大家電祭出相當有感的現折優惠，家電類直接免去搬運煩惱、珠寶貴金屬則可以不用早起現場搶購，有空的時候再去取貨即可。其中最吸睛的「24K黃金結婚套組幸福約定2500厘」直接現折3萬元，優惠價519,999元；家電方面，「Samsung 75吋Neo QLED 4K AI量子智慧顯示器」現省10,600元，特價42,399元，「Dyson雙錐無纏結吸塵器V10 SV55-A」現折1,300元，優惠價12,199元。「Oasis Super Pro桌上型多溫氣泡開飲機」現折3,200元，優惠價12,499元一機搞定多樣化飲水需求。

除了高單價3C家電與黃金首飾，線上限定優惠也涵蓋多元居家生活好物，讓會員一次補齊全家人所需。像是「Don Home 300織萊賽爾素色雙人兩用被套」現折340元、特價1,359元，「Gilman Creek牛皮電動躺椅」現省4,100元，特價15,899元，「Tefal法國特福巧變精靈系列鍋具含蓋7件組寶石紅」現省840元、特價3,259元；收納好物「Brave Home多功能可折疊籃子組4入組」現折200元，優惠價799元就能送到家。多項熱門商品皆為線上購物專屬優惠、售完為止，會員不妨把握時間上網挖寶。

好市多「黑色購物週」盛大開跑，今年線上首度同步推出黑五優惠，提供多款網路獨家品項供沒辦法到現場的會員選購。圖／摘自台灣好市多官網

好市多「黑色購物週」盛大開跑，今年線上首度同步推出黑五優惠，提供多款網路獨家品項供沒辦法到現場的會員選購。圖／摘自台灣好市多官網

好市多「黑色購物週」盛大開跑，今年線上首度同步推出黑五優惠，提供多款網路獨家品項供沒辦法到現場的會員選購。圖／摘自台灣好市多官網

好市多「黑色購物週」盛大開跑，今年線上首度同步推出黑五優惠，提供多款網路獨家品項供沒辦法到現場的會員選購。圖／摘自台灣好市多官網

好市多「黑色購物週」盛大開跑，今年線上首度同步推出黑五優惠，提供多款網路獨家品項供沒辦法到現場的會員選購。圖／摘自台灣好市多官網