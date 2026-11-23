漢來美食（1268）旗下高端Buffet品牌「島語」持續擴張版圖，台北大巨蛋店將於11月26日正式開幕，23日舉行開幕前記者會。漢來美食董事長林淑婷表示，大巨蛋店斥資億元裝修，預估年營業額達4.5億元，隨著全台第五家島語加入營運，五家店年營業額合計可望突破20億元；明年2月將再進駐台南南紡購物中心，屆時六家店年營業額上看25億元，成為集團餐飲成長重要動能。

漢來美食旗下島語台北大巨蛋店將於11月26日正式開幕，為全台第5家分店，占地510坪、規劃約300個座位。漢來美食表示，大巨蛋店預估年營業額達4.5億元，將躋身島語全台前三大分店。

島語展店速度持續加快，目前以高雄店年營業額約6億元居冠，主要受惠於座位數較多；南港店年營業額約5.2億元，台中及桃園店各約4.2億元，加上大巨蛋店預估4.5億元。隨著明年台南南紡店加入，六店年營業額可望突破25億元。

值得注意的是，儘管近期台股震盪，島語訂位熱度仍居高不下。漢來美食指出，大巨蛋店開放未來兩個月訂位，線上訂位約三分鐘即額滿，顯示高價自助餐市場需求依然強勁。

除了島語持續擴張，漢來美食也將啟動漢來海港品牌轉型計畫。漢來美食表示，漢來海港目前全台有五家分店，明年將新增第六家落腳高雄鳳山LaLaport，並逐步升級為「漢來海港 PREMIUM」，透過食材升級、餐飲內容調整及空間改裝，提升品牌定位。

其中，天母及高雄巨蛋店將納入改裝規劃，高雄地區未來將有三家漢來海港，包括一家新店及兩家改裝店。隨著人力成本持續攀升，加上升級後食材成本提高，漢來海港 PREMIUM也將同步調整售價。

漢來美食明年展店計畫不僅限於自助餐品牌，包括湯包、上菜及蔬食相關品牌也將陸續拓點。公司預期，明年第1季將有六家新店加入營運陣容，隨著新據點陸續貢獻營收，將帶動集團整體營收將有雙位數增幅。

漢來美食董事長林淑婷表示，島語秉持「連鎖不複製、一店一特色」的經營理念，每家分店從空間設計到餐飲內容都力求差異化。大巨蛋店呼應周邊花園綠意，打造專屬的愛麗絲花園溫室座位區，並結合集團旗下餐飲資源，持續強化高價自助餐市場競爭力。

隨著台北大巨蛋大型賽事及演唱會帶動商圈人潮，加上捷運與百貨商場的集客效益，漢來美食看好大巨蛋店未來營運表現，並將持續透過島語展店、漢來海港升級及多品牌布局，推升明年營收表現。