漢來美食旗下號稱全台最難訂位自助餐「島語」將於大巨蛋商場Garden City開出第五店，董事長林淑婷表示，近來股市大跌並未影響到餐飲景氣表現，島語第五店日前開放定位後3分鐘就「秒殺」，看好年營收可達到4.5億元。

林淑婷表示，大巨蛋店斥資約1億元，營業面積僅次於高雄漢神店，為五店中的第二，共有300個座位，營收也將會是「店后」，島語也不負最難訂位的稱號，開放未來2個月訂位後，超過1萬人次的線上訂位3分鐘就被訂完。

漢來美食表示，台北大巨蛋為台北市邁向國際級頂級商圈的核心地標，結合大巨蛋萬人等級賽事語演藝活動的龐大集客效益，以及周邊信義計畫區、東區與國父紀念館商圈交會的黃金地理動線，島語將成為吸引國際顧客、企業頂及商務宴會與家庭高端聚餐的第一首選。

漢來美食表示，明年2月還將於南紡購物中心開出第六店，全年島語可貢獻超過25億元營收。而明年將會是改裝年，漢來海港將更新為「漢來海港Premium」，明年會在南港三井Lalaport開出第一家，天母SOGO、高雄巨蛋的兩家漢來海港也會進行改裝，而明年第一季共展出6店，看好全年營運表現持續增長。

對於近期餐飲漲價潮，漢來美食表示，目前還沒有調整價格的規劃，但明年在人力等各項成本增加下，已經有多年沒有調價過漢來海港有可能會隨著改裝而調價，而近期股市表現低迷，但對於餐飲業的影響應不致於太大，感受度相對沒有那麼強烈。