新北市立鶯歌陶瓷博物館迎接26週年，以「金色樂章」為主題，即日起至12月13日推出一系列館慶活動，包括人氣陶藝體驗課程「喵咪詠嘆調」、交響樂演出「閃耀樂章」、兒童限定的陶藝雙年展導覽，以及館慶限定紀念票卡，邀請民眾在歲末期間走進陶博館體驗陶藝與音樂。

陶博館館長張啟文表示，陶博館開館至今已26年，持續透過展覽、教育推廣及多元活動，讓民眾認識陶藝文化。今年館慶特別規畫從手作、音樂到兒童藝術探索等不同形式，希望讓不同年齡層民眾都能參與。

其中，12月12、13日將推出陶藝體驗課「喵咪詠嘆調」，邀請10歲以上民眾親手刻畫貓咪陶器，11月24日起開放線上報名，報名費500元，每日3場、每場30人，不開放陪同入場。

11月29日則於陶博館1樓大廳舉辦「閃耀樂章」音樂會，由香頌管弦樂團以弦樂及長笛演奏古典名曲與世界民謠。另於11月28日及12月6日，為國小3至6年級學童安排「2026臺灣國際陶藝雙年展」專屬導覽，每場限額15人，目前已開放線上報名。

館慶期間自11月21日至29日，民眾購票入館即可獲得融合金色視覺與建築美學的限定紀念票卡，可作為書籤收藏。館內文化商店及「甘樂茶事」陶博館中店也同步推出館慶優惠，文化商店主題商品9折，滿額可抽「都蝦／多蟹徽章」；「甘樂茶事」自有商品9折，消費加購霜淇淋享7折優惠。

陶博館表示，相關活動皆採限額報名，額滿為止，詳細資訊可至陶瓷學院線上報名系統、鶯歌陶瓷博物館官網及臉書粉絲專頁查詢。

11月29日「閃耀樂章」音樂會，由香頌管弦樂團以弦樂伴大家度過悠揚午後。 圖／陶博館提供

11月28日及12月6日為國小學童規劃「2026臺灣國際陶藝雙年展」專屬導覽，透過趣味引導輕鬆探索當代陶藝。圖／陶博館提供