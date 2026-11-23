為回應消費者期待，麥當勞重量級漢堡「Big Arch霸牛堡」，與人氣甜點「藍莓卡士達雙餡派」將於11月25日起再度回歸。同時麥當勞app限定販售4款全新「有新藝變色杯」，讓民眾蒐藏在地之美。

麥當勞「Big Arch霸牛堡」自2024年起陸續於全球市場推出，並於2026年1月正式在台限時販售。此次「Big Arch霸牛堡」將於11月25日至2027年1月19日（或售完為止）限時回歸，以雙層的四盎司安格斯牛肉，搭配炸洋蔥，並層層堆疊三片白切達吉事、新鮮生菜、新鮮洋蔥絲與酸黃瓜，再蓋上獨特的芝麻奇亞籽麵包，最後淋上獨家Big Arch霸牛醬，帶來大口品嚐厚實牛肉的滿足感，單點169元，經典套餐239元。

「藍莓卡士達雙餡派」也將於11月25日至12月29日（或售完為止）甜蜜回歸。以酥脆巧克力派皮包裹酸甜藍莓醬、卡士達內餡，呈現酸甜適中的濃郁層次，單點50元。

除此之外，麥當勞的「變色杯系列」也帶來全新驚喜。11月25日起至12月15日（或售完為止）期間，麥當勞 APP 限定推出「有新藝變色杯」，攜手台灣藝術家Eszter Chen陳純虹參與創作，以台灣的城市節奏、自然生態、鄉村人情與生活文化為靈感，呈現別具趣味的藝術風貌。

「紫想玩」以台北101、北門等代表性地標，描繪城市景觀；「藍波one」集結台灣黑熊、石虎與台灣藍鵲等特色物種，展現豐富的自然生態；「來趣桃」則從藍白拖、紅綠燈等熟悉的日常元素汲取靈感，描繪台灣獨有的生活文化；「粉台喔」透過傳統窗花與農村景致，描繪富有人情味的鄉間風情。

有新藝變色杯透過歡樂送2.0與手機點餐訂餐即可購買，單買139元。麥當勞同步推出「有新藝變色杯特餐」，特餐內容包含主餐一份（超值主餐全系列，不含藜麥沙拉）、一份中薯、一杯38元飲料及「有新藝變色杯」1個（共4款設計隨機供應）。

「藍莓卡士達雙餡派」將於11月25日起甜蜜回歸，單點50元。。圖／麥當勞提供

麥當勞 APP期間限定推出4款「有新藝變色杯」。圖／麥當勞提供