搶攻冬季熱飲與下午茶商機，全家（5903）宣布，旗下Let's Café單品咖啡「巴西黃水晶」將於11月25日起升級上市，並推出大杯單品美式59元、單品拿鐵69元優惠，同步引進話題甜點「牛乳吉棒棒」及「典藏莓果Q堤」，結合咖啡、甜點與周邊商品，搶攻冬季午茶消費需求。

全家表示，隨著氣溫下降，熱飲消費需求升溫，此次升級的巴西黃水晶單品咖啡，選用巴西海拔500至1,400公尺產區咖啡豆，透過調整烘焙曲線，提升甜感並降低尾段苦味，主打杏桃果香、烤榛果及巧克力風味，進一步強化單品咖啡市場布局。

配合新品上市，全家自11月25日至12月8日推出單品咖啡優惠，大杯單品美式59元、單品拿鐵69元，並自11月25日至12月22日推出Let's Café、Let's Tea及酷繽果全品項任選第二杯八折，吸引消費者回購。

除了咖啡升級，全家也持續擴大甜點商品陣容，11月25日起推出售價39元的「牛乳吉棒棒」，採用日本預拌粉製作，主打外酥內軟口感；12月2日再推出同樣售價39元的「典藏莓果Q堤」，結合藍莓風味巧克力與草莓籽，搶攻年輕族群及下午茶市場。

兩款新品搭配指定飲品享59元組合優惠，另自11月25日至12月8日，香草卡士達生甜甜圈、檸檬雙餡生甜甜圈及黑鑽巧克力Q堤等指定甜甜圈，任選兩件現省10元，透過甜點與飲品組合帶動客單價。

此外，全家持續推出場景積木周邊商品，第五彈「咖啡轉角店積木」將於11月25日登場，消費者購買任兩杯Let's Café現調飲品，加價59元即可換購，前四款場景積木也同步開放預購，每組99元。

迎接聖誕節，全家自11月25日起同步推出美樂蒂、花小兔兩款三麗鷗聖誕版立體熱飲杯套，結合節慶與人氣IP，帶動冬季咖啡及周邊商品買氣。