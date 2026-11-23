超商鮮果商機持續升溫，統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻即食水果與家庭採購需求，香蕉年銷量突破千萬根、切片蘋果年銷逾200萬包，雙雙躋身億元級商品。看好冬季水果與年節送禮商機，7-ELEVEN擴大布局日本青森蘋果、高山甜柿等商品，預估今年鮮果類別業績可望年增逾兩成，並同步搶攻蔬食及年菜市場，擴大食品業績成長動能。

7-ELEVEN表示，隨著外食族及單身經濟帶動即食水果需求，門市切片水果銷售持續成長，其中香蕉、蘋果最受消費者青睞，成為超商億元級鮮果商品。近期再推出青森蘋果袋、韓國麝香葡萄分享杯，以及嘉義剝皮珍珠小蜜柑、屏東大西瓜杯等新品，擴大即食鮮果商品選擇。

除了實體門市，7-ELEVEN也透過線上「i划算」平台布局家庭採購及商務送禮市場，採取全球產地直採、商品規格分眾策略，推出小盒裝、禮盒及整箱等不同規格，帶動蔬果躍居i划算食品類別銷售冠軍。

因應冬季水果需求，i划算即日起推出日本青森蘋果季，網羅紅顏姬、名月、蜜富士等品種，其中日本青森蜜名月蘋果250公克、每盒三顆，四盒優惠價999元，並同步推出東勢高山甜柿等在地農產，搶攻家庭採購與年節送禮商機。

另一方面，響應11月25日世界無肉日，7-ELEVEN持續擴大蔬食市場布局，旗下自有品牌「天素地蔬」已進駐全台超過3,000家門市，提供冷藏及冷凍蔬食商品，另有近600家門市設置複合店，增加常溫蔬食商品選擇。

7-ELEVEN指出，近年蔬食消費族群逐漸年輕化，帶動即食蔬食需求，天素地蔬自2020年推出以來，已與餐飲品牌及主廚共同研發近百款微波即食料理，近期再推出麻辣豆乳湯麵、祥和茄燒蔬食湯麵及八寶冬粉等新品，搶攻秋冬熱食市場。

配合世界無肉日，7-ELEVEN自11月25日至12月8日推出天素地蔬指定商品OPENPOINT點數三倍送，部分常溫蔬食商品優惠則延續至2027年1月5日，包括指定鮮果軟糖第二件五折、王子杯麵第二件10元等。

此外，瞄準年節圍爐商機，7-ELEVEN今年首波年菜預購強化蔬食商品陣容，攜手鈺善閣、祥和蔬食及食蔬茶齋推出三款聯名蔬食套餐，每套涵蓋五道以上菜色，另有王品嚴選麻油腰果猴菇湯、鈺善閣白松露油飯等六款特色單品。

7-ELEVEN表示，蔬食年菜即日起開放預購至2027年2月14日，消費者可透過門市、ibon及線上平台訂購，指定商品任選兩件95折、三件92折，藉由擴大蔬食年菜商品組合，搶攻年節聚餐及送禮需求。