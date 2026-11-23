美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」23日正式開跑，今年首度將活動檔期從7天延長至14天，超過700項優惠商品吸引會員一早排隊搶購。台北內湖賣場清晨6點半就出現排隊人潮，不到7點已有近50位會員等候入場，電視、家電及3C商品成為關注焦點，帶動黑五首日買氣。

今年優惠商品包括三星85吋Neo QLED顯示器、LG除濕機、Dyson空氣清淨機、Dreame三合一吹風直髮器、Le Creuset鑄鐵燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲及限量黃金珠寶等，涵蓋大型家電、3C、居家用品及生鮮美食等品項。

相較往年，今年黑五首日排隊人潮有增加趨勢，但隨著賣場提前營業及採取分時入場措施，並未出現明顯壅塞。從會員消費反應來看，今年活動延長至兩週，購物時間更具彈性，不必集中在短時間內搶購，也能依照優惠商品及個人需求分批採購。

好市多表示，今年黑色購物節自11月23日至12月6日登場，總優惠金額突破120萬元。活動期間黑鑽會員每日可於上午7時30分優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分入場，透過延長檔期及分時入場安排，分散購物人潮，提升會員購物便利性。

此外，好市多自22日起連續14天，每日下午4時透過官方Facebook及Instagram公布隔日精選優惠，藉由分批揭露促銷商品，吸引會員持續關注，延續黑五購物熱度。