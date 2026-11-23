美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今早正式開跑，活動規模今年再創新高，時間也延長至2週，首日就祭出超多隱藏優惠品項，官方預告即日起至12月6日活動期間將集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，從大型家電、熱門3C、居家用品到生鮮美食，等會員們來挖寶。

黑色購物週期間，全台14家分店將提早開始營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，比往年更提前，今年內湖店開門營業前有近千位黑鑽卡會員搶先排隊等入場，排在前段均為住附近搭車或步行前來的民眾，大多表示只是來逛逛看有什麼優惠的商品。今年雖然時間提前不少，但開店首波人潮與買氣都比往年更熱鬧許多。

排在頭香的楊小姐今天6點半就抵達，鎖定大電視、化妝品類，預算無上限。其他首批進場的會員同樣大多鎖定家電區，折價2.3萬元的Samsung 85吋Neo QLED顯示器詢問度、買氣都超高。另外，ARIEL極致雙效洗衣精補充包，箱購現折210元，也是現場搶購商品，開店1小時內首波商品就被搬空。

今年首日也有部分鑽石首飾優惠商品，其餘生活用品、家飾、家電類，還有應景的耶誕佈置、玩具類也都有眾多優惠品項，品項多元，並未出現集中搶購情形。

首日主打優惠商品頂級Samsung 85吋Neo QLED顯示器，原價95,999元，折價2.3萬元，優惠價72,999元、滿意寶寶寶可夢晚安褲箱購省256元，XL/XXL尺寸特價都是989元、SHARP 528公升四門對開冰箱現折9,500元，特價34,999元、LG蒸氣電子衣櫉現折8,000元，特價29,799元、ROBOROCK石頭洗地機F25 ACE PRO現折2,600元，特價9,799元、飛利浦Sonicare電動護齦牙刷2入＋4刷頭組現省1,910元，特價6,589元、席伊麗標準雙人床墊現省5,000元、惠而浦洗乾衣機組現折19,500元，組合特價58,499元。另外，美國頂級嫩煎里肌真空包每公斤現省130元，每公斤特價479元，也是現場搶購商品之一。

除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款隱藏特價商品等待民眾挖寶，包括家電、日常用品、氣炸鍋、料理機、行李箱、服飾、食品等。好市多黑色購物週優惠商品天天都會新增，項目持續累加，但要注意部分商品有限購條件，且優惠貨量有限，售完為止，會員們可以把握時機抽空來挖寶。

好市多行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節優惠商品數以及首日來客數都較去年呈雙位數的成長，其中又以大家電及生鮮肉品的買氣最為強勁。劉恒嘉強調，好市多希望透過延長活動檔期，以及黑鑽會員提早入場，讓會員能更彈性地安排採買時間，享有更舒適的購物體驗。

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」今日盛大開跑。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」今日盛大開跑，活動期間電動車充電費率降至4.9元。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」今日盛大開跑，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，比往年更提前。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」首日主打優惠商品賣場優惠價公開。記者黃筱晴／攝影