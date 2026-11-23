從早晨第一杯到午後咖啡時光 台灣本土品牌誰最熱門？

早上趕著上班，順手外帶一杯冰美式；午休想提振精神，來杯濃郁拿鐵；到了週末，則找間舒服的咖啡館，點份甜點與朋友聊上一下午。喝咖啡早已融入許多台灣人的日常生活，從街角常見的連鎖咖啡館，到講究豆種、烘焙與沖煮技術的精品咖啡店，消費者的選擇也越來越多。

談到台灣本土咖啡品牌，你第一個想到誰？是門市遍布各地的路易莎、咖啡與蛋糕都有人氣的85度C，還是以現烘咖啡聞名的cama？近年CAFE!N、興波咖啡等品牌，也憑藉特色飲品、空間設計及跨界合作受到關注，讓台灣咖啡市場不只有價格競爭，更有不同的品牌風格。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一年台灣本土咖啡品牌的網路聲量，整理出十大熱門品牌。本次調查以台灣本土創立、在台設有至少2間實體門市的咖啡品牌為對象，涵蓋連鎖咖啡廳、外帶咖啡專門店、精品咖啡館及烘焙複合店，不包含海外品牌與便利商店咖啡。究竟哪些台灣本土咖啡品牌最受關注？一起揭曉最新排行榜！

No.10 HWC黑沃咖啡

網路聲量：3,487筆

想喝精品咖啡，不一定得走進價格高昂的獨立咖啡館！2016年創立於台中的HWC黑沃咖啡，以垂直整合模式經營精品咖啡，從產地合作、自有工廠烘豆到門市沖煮，掌握咖啡生產與銷售的各個環節，並於巴拿馬設有黑沃莊園。門市提供莊園手沖、冠軍美式等現煮飲品，也販售單品與配方咖啡豆、濾掛咖啡、浸泡咖啡及咖啡極萃液，讓消費者無論外帶或在家沖泡，都能品嚐不同風味的咖啡。

除了咖啡品質，黑沃的門市環境與服務也獲得顧客肯定。有網友分享「店家的風格設計、動線環境與舒適感整體上優於其他本土連鎖品牌，可看出經營者的企圖心，店員的認真與投入也都沒話說」，對空間規劃及服務態度留下良好印象。也有咖啡愛好者推薦「每天都要喝咖啡的人，推薦沃系列的咖啡，每天喝不會膩」。

No.9 多那之 Donutes

網路聲量：3,516筆

從南台灣起家的多那之Donutes，是結合咖啡、麵包烘焙與西點蛋糕的複合式連鎖品牌。相較於以外帶為主的咖啡專門店，多那之在中南部設有多間空間寬敞的門市，提供舒適的內用座位，讓消費者能坐下來喝杯咖啡、享用甜點，或與朋友相約聊天。店內從現烤麵包、蛋糕到各式咖啡飲品應有盡有，豐富的烘焙商品也是品牌的一大特色。

琳瑯滿目的麵包與甜點，讓不少顧客走進門市就陷入選擇困難。有網友形容「與其他連鎖飲品店比較，多那之咖啡的烘焙糕點豐富的誇張，選擇困難症的客人可能會在門市待很久都無法決定」，也有人簡單推薦「麵包選擇多樣，咖啡不錯喝」。其中丹麥咖啡奶酥菠蘿麵包更獲得顧客喜愛，有網友分享「很喜歡吃他們的丹麥咖啡奶酥菠蘿麵包，他們的麵包基本上都是非常的紮實，而且內餡真的是非常的豐滿」，對麵包的口感與餡料份量留下深刻印象。

No.8 COFFEE LAW

網路聲量：5,841筆

2019年創立的台灣本土咖啡品牌COFFEE LAW，將咖啡文化與設計美學結合，從門市裝潢、飲品到周邊商品，都有鮮明的風格。位於台北東區巷弄內的敦南概念店，以大片轉角落地窗、簡約時尚的空間設計為特色，吸引喜歡拍照、享受咖啡時光的消費者。品牌也曾推出西瓜冰美式、酪梨冰拿鐵等創意特調，嘗試以不同食材搭配出新風味。

COFFEE LAW的咖啡、甜點與空間氛圍，也是不少顧客討論的焦點。有網友分享東區門市的用餐體驗，表示「一走進看到轉角的落地窗非常時尚，拿鐵非常好喝奶味超濃厚香甜搭配咖啡搭配的剛好」，更稱讚「提拉米蘇超級驚豔」，已列入想再次造訪的咖啡店清單。也有顧客提出不同看法，認為「美式順口，拿鐵一般奶味稍重，整體餐食比咖啡出色許多，店內空間營造氛圍沒話說，周邊產品設計一流」，對咖啡口味有所保留，但十分肯定餐點與門市設計。

No.7 成真咖啡 ComeTrue Coffee

網路聲量：7,212筆

成真咖啡由王品集團前副董事長王國雄於2015年退休後創立，希望透過咖啡事業實踐社會公益。品牌承諾將50％獲利投入「非洲潔淨水計畫」，透過台灣世界展望會協助當地興建水井、改善飲用水環境，並取得B型企業認證。根據品牌公布的資料，截至2025年已累計完成30口水井，協助當地居民取得乾淨水源。

除了公益理念，成真咖啡也以創意咖啡與現做舒芙蕾聞名。2026年品牌持續拓展門市，陸續進駐台中公益路、廣三SOGO及台北誠品生活南西等據點。餐點方面，有網友推薦「最後一定要留胃給舒芙蕾，蓬鬆柔軟的口感配上滑順醬料，每一口都很療癒」，也有人分享店內料理偏向健康調味，運用色彩繽紛的天然食材擺盤，像是鯖魚彩虹飯、爐烤時蔬溫沙拉，都以原型食物為主。從正餐到飯後甜點，成真咖啡的餐飲表現也獲得不少消費者肯定。

No.6 興波咖啡 Simple Kaffa

網路聲量：9,187筆

想喝一杯世界冠軍等級的咖啡，台灣就喝得到！興波咖啡Simple Kaffa由咖啡師吳則霖與妻子盧嘉琦共同創辦，吳則霖曾於2016年奪下世界咖啡師大賽（World Barista Championship）冠軍，成為首位獲得此項殊榮的台灣選手。興波咖啡的實力也獲得國際肯定，曾在國際旅遊網站《Big 7 Travel》公布的「2020全球50間最佳咖啡館」榜單中榮登第1名，不僅是當年唯一入榜的台灣咖啡館，更是第二度摘下全球冠軍，讓台灣精品咖啡躍上國際舞台。

除了專業咖啡技術，興波也打造出各具特色的門市。位於台北101的「天空興波」坐落88樓高空，能一邊欣賞台北城市景觀，一邊品嚐精品咖啡；華山旗艦店則以寬敞空間與環形吧台為特色，讓顧客近距離欣賞咖啡師沖煮咖啡的過程。2026年1月，旗下「超級棧」外帶店更推出咖啡奶酥厚片，將咖啡香氣融入烘焙點心，為早餐增添新滋味。

No.5 CAFE!N 硬咖啡

網路聲量：9,208筆

從簡約俐落的門市設計，到充滿巧思的咖啡杯與限定周邊，CAFE!N硬咖啡走出有別於傳統連鎖咖啡店的潮流路線。2018年創立的CAFE!N，由台灣大型咖啡烘焙代工廠「源友企業」第二代朱茂亨打造，結合咖啡專業、設計美學與跨界聯名，逐步建立品牌辨識度。2026年CAFE!N持續推出跨界合作，6月攜手紐約香氛品牌MALIN+GOETZ，將草本、柑橘與蜂蜜香氣融入限定咖啡，8月則再度與日本插畫品牌OSAMU GOODS合作，推出充滿復古風格的咖啡濾掛禮盒。

不過，CAFE!N的經營並非一路順遂。母公司「阿發布雷克」歷經7年多虧損，直到2026年初才終於轉虧為盈，逐漸展現經營成果。從咖啡品質、門市設計到不同領域的創意聯名，CAFE!N持續打造鮮明的品牌風格，也在競爭激烈的台灣咖啡市場中找到自己的定位。

No.4 cama café

網路聲量：10,485筆

走在街頭，轉過巷口，空氣中突然飄來一陣濃郁的烘豆香，讓人忍不住循著香氣尋找咖啡店的身影，或許就會遇見熟悉的cama café！2006年成立的cama，以「手工挑豆、新鮮現烘」為特色，讓消費者能以相對親民的價格品嚐新鮮咖啡。一般街邊門市多以外帶為主，部分店型設有簡單座位，適合上班途中或午休時順手買杯咖啡。對於重視咖啡風味、又不一定需要長時間內用的消費者而言，cama是不少人的日常口袋名單。

如果想找個地方坐下來好好喝杯咖啡，cama旗下的「豆留森林」與「豆留文青」則提供不同的體驗。位於陽明山的豆留森林，以日式老屋與綠意庭園營造悠閒氛圍；座落松山文創園區的豆留文青，則由歷史建築改造，保留老屋特色，並提供寬敞的內用座位及餐食。從街邊飄散的烘豆香，到能放慢腳步享受咖啡的特色空間，呈現cama不同的經營面貌。

No.3 Mr. Brown 伯朗咖啡館

網路聲量：12,268筆

提到「伯朗」，不少人第一時間想到的可能是熟悉的罐裝咖啡，但你知道伯朗也有自己的咖啡館嗎？隸屬金車集團的伯朗咖啡館成立於1998年，提供現煮咖啡、輕食、甜點及早午餐。近年積極改造門市形象，2025年10月開幕的科大概念店採用明亮簡約的北歐風格設計，打造舒適的用餐環境，讓消費者對伯朗咖啡館有了不同的印象。

近期有網友在Threads分享，意外發現伯朗咖啡概念店的早午餐相當豐盛，一份搭配美式咖啡售價420元，讓他直呼「吃飽飽回工作室擦土」。貼文也引發網友討論餐點的CP值，有人認為盤中包含燻鮭魚、蘑菇、酪梨、多種生菜及薯餅，食材豐富，420元的價格相當划算；也有人從食材成本與店家利潤分析，認為定價合理。其他網友則分享「中山女高附近的概念店很漂亮，食物跟飲料都很用心」、「我聽說現在伯朗不可同日而語！期待找時間去試試」，顯示伯朗咖啡館的餐點與門市轉型，逐漸引起消費者關注。

No.2 85度C

度C提供

網路聲量：129,254筆

咖啡、蛋糕、麵包一次買齊！2004年在台灣創立的85度C，以咖啡、蛋糕與烘焙商品為主要特色，從經典海岩咖啡到各式生日蛋糕、麵包甜點，都是不少消費者熟悉的品項。相較於主打咖啡飲品的品牌，85度C結合咖啡與烘焙的經營模式，滿足早餐、下午茶及節慶慶祝等不同需求。2026年6月更攜手人氣動漫《名偵探柯南》，推出柯南、怪盜基德主題造型蛋糕及小蛋糕，搭配角色周邊，吸引動漫迷關注。

除了咖啡與甜點，85度C的茶飲也擁有忠實支持者。有網友在Threads分享「現在還有人愛85度C嗎？這杯我真的可以連續喝5天」，推薦慢熟奶茶微冰1分糖，貼文獲得超過4,000個讚。留言區也出現不少愛喝85度C的網友，紛紛推薦「海鹽青茶真的很難被取代」、「慢熟奶一分糖熱的也很讚！不過我都喝厚美熱的，喝下去精神特別好」，還有人分享「我有一個同事喝85度C喝了快10幾年了，每天一杯鮮奶茶無糖」，可見除了招牌咖啡，85度C的茶飲也擁有一群長年支持的忠實顧客。

No.1 路易莎咖啡 LOUISA COFFEE

LOUISA GROUP

網路聲量：134,630筆

每天早上買杯咖啡、帶份早餐，或找個有插座的座位打開筆電，路易莎咖啡早已融入不少人的日常。創立於2006年的路易莎，從小型街邊咖啡店起家，逐步發展為台灣大型連鎖咖啡品牌，近年更積極跨足餐飲與健身產業，旗下涵蓋青焰炭火熟成牛排、初泰、玖仰茶食文化、白霧時光等餐飲品牌，以及Selfroom健身房。2026年適逢品牌成立20週年，路易莎邀請演員許光漢擔任形象大使，推出20週年品牌影片，並發表兩款浸泡式精品咖啡，持續拓展不同的消費族群。

今年5月，路易莎台南永康復國門市因一則暖心貼文引發社群熱議。一名顧客在Threads分享，當時到店內用餐，發現女店員「肚子蓬蓬的」，走近才發現原來是揹著小嬰兒工作，讓她驚訝之餘，也感動店家願意提供友善媽媽的工作環境。貼文吸引超過28萬人按讚，不少網友表示想以實際消費支持店家，也有人擔心媽媽揹著孩子工作是否太過辛苦。門市業主則在留言區說明，「這位媽媽的工作量都有特別規劃，不會安排任何危險或過於操勞的工作給她」，希望大家放心。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月12日至2026年11月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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