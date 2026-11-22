想要品嚐具有城市風情的巧克力嗎？宜蘭在地深耕13年的巧克力「可可德歐 CACAO D’or」，將蘭陽平原的古法黑豆醬油、馨山茶園紅茶、噶瑪蘭威士忌等特色食材，轉化為極具特色的夾心巧克力與黑巧克力，讓民眾品嚐在地風土時，同時也能享受巧克力更多的可能性。

在可可德歐創辦人眼中，蘭陽平原農村曾有自釀醬油的傳統，造就鹹香醇厚的家常滋味；從礁溪、冬山到大同玉蘭，也各有不同的茶韻文化；來自泰雅族山林飲食文化的馬告，則展現蘭陽山林的鮮明個性。宜蘭豐沛的水資源，更為米燒酎、威士忌注入細膩的風土印記。因此特別將在地素材作為巧克力創作靈感，創造出具有在地情調的特色巧克力。

在多樣化的巧克力口味中，「焦糖醍醐」將傳統古法釀造的在地醬油與巧克力甘納許結合，外層再鑲上手作焦糖醬，讓甜味與醍醐旨香堆疊出獨特韻致。「柑橘抹茶」將新鮮金棗慢熬成蜜餞，搭配白巧克力製成甘納許，外層再以醇黑巧克力包覆，滋味悠長。「噶瑪蘭威士忌」以宜蘭的噶瑪蘭威士忌為夾心甘納許主調，體現大人感的成熟韻味。其他還有「四季春紅茶」、「宜蘭燒酎」、「雪鹽馬告」等十餘款特色風味，每顆55元起。

此外，可可德歐也推出宜蘭限定生巧克力「宜蘭紅茶生巧克力」，選用宜蘭馨山茶園原葉紅茶與法國頂級巧克力，將醇美茶香融入甘納許，呈獻純淨的在地茶香。「威士忌生巧克力」則揉和噶瑪蘭威士忌與苦甜巧克力，餘韻縈繞不絕，每盒均為490元。針對位於礁溪的門市現場，並限定供應以85%黑巧克力為主軸的「黑雪公主霜淇淋」，同樣能為巧克力愛好者帶來驚喜。

「焦糖醍醐」添加在地釀造醬油與琥珀色焦糖，風味細緻。圖／可可德歐提供

可可德歐提供多種規格的巧克力禮盒。圖／可可德歐提供