今年有首度登上紅毯的多位新生代明星，以有別以往的穿著風格為金馬增添話題與星光，男星則有許多大膽的新嘗試，劍領和雙排扣的設計變化為晚宴西裝增添華麗變化。

因為參與阮鳳儀電影「幸福快樂的日子」演出而在許多國際影展上亮相的韓國女團i-dle成員葉舒華（Shuhua），以一襲金色禮服登場，具有金屬光澤的薄紗剪裁飄逸，精心盤起的長髮乾淨浪漫又很典雅。這次也搭配了她今年征戰全球紅毯時所配戴的Bvlgari珠寶，金色調珠寶呼應禮服，繽紛彩色寶石適合她的年紀。金色調的珠寶無疑是今年紅毯的一大重要趨勢，例如選穿一身Ralph Lauren 純白單肩禮服的余香凝也是以金色調的Piaget珠寶鑽表讓整體造型顯得大方貴氣。

同樣選穿金色的葉芷妤，穿著出自泰國品牌PIPATCHARA的金屬片編織合身禮服搭配Tiffany珠寶；禮服是以回收材質打造的綠色環保選擇，剛好到腳踝的長度走起路來搖曳生姿，她選擇放下長髮讓背、腰和低胸剪裁的鏤空肌膚若隱若現，增添優雅韻味。首登金馬紅毯的何曼希穿MIU MIU橘色印花歐根紗禮服，是以電影慶功版海報為靈感的選擇，橘色象徵陽光與信念，立體花卉宛如蝴蝶停駐，搭配Bvlgari珠寶和浪漫大捲髮，綻放搶眼的活力。

影后熱門袁澧林，選穿CHANEL 2026秋冬前導系列的黑色盧勒克斯金屬絲長洋裝搭配香奈兒頂級珠寶，深V剪裁在肩膀有緞帶垂落，香奈兒頂級珠寶耳環如太陽般綻放耳畔，襯托她的金色bob短髮，優雅不俗。同樣選穿黑色的宋芸樺，越南設計師Cong Tri腰部鏤空禮服以幾何方塊造型堆疊而成，展現非常巧妙的視覺效果。以導演身份登場的舒淇，黑色薄紗水袖洋裝出自比利時設計師Ann Demeulemeester，放下長髮增加了整體造型的莊重感，成套的Cartier Grain de Café金色咖啡豆項鍊、耳環戒指搭配為服裝創造了亮點，洋溢知性魅力。

日本女星菊地凜子以意外大膽的一身鮮紅色登上紅毯，出自Valentino 2026-27秋冬Interferenze系列的針織長袖洋裝也是少見的選擇，但搭配簡約俐落的低馬尾和恰到好處的Bvlgari Divas' Dream珠寶，讓她整個人非常奪目。壓軸紅毯的資深影后劉嘉玲，這次選穿的刺繡禮服搭配白色披風，抓皺長裙還開高衩色露出厚底高跟鞋，乾淨的妝髮和純粹的Cartier鑽石珠寶，都是剛好不過度的優雅之選。

紅毯男星中，福士蒼汰以經典的LV黑色西裝、黑襯衫和黑領帶、與Bvlgari珠寶腕表，完美演繹了經典的正裝穿搭，劍領西上裝的長度收短顯出俐落身形和修長的腿。林柏宏選穿GUCCI皮革劍領西裝搭配Piaget珠寶與腕表，非常合身的亮面質感、緊身皮褲搭配Giuseppe Zanotti 短鞋和搶眼的胸針，在正式之外也融入了些許搖滾叛逆氣息。

劉冠廷的灰色燕尾長禮服出自Emporio Armani，寬版的長褲剪裁和用綁帶取代領結領帶的細節設計，為紅毯的正裝增添些許恰好的鬆弛感。陳澤耀選穿了酒紅色條紋Dolce & Gabbana雙排扣西裝，搭配同色系波點襯衫和領帶、配戴LV珠寶腕表，是很華麗貴公子的晚裝裝扮。同樣選穿了劍領條紋西裝的張震，西裝出自Saint Laurent，搭配多彩條紋襯衫，金色的Cartier美洲豹頭胸針非常搶眼，在嚴肅的正裝和自信自在之間達到優雅的平衡。

舒淇穿Ann Demeulemeester洋裝、配戴Cartier珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

林柏宏穿GUCCI西裝、Giuseppe Zanotti 鞋，配戴Piaget珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

舒華穿金色禮服、配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

何曼希穿MIU MIU禮服，配戴BVLGARI珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

張震穿Saint Laurent西裝、配戴卡地亞珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

葉芷妤穿泰國品牌PIPATCHARA、配戴Tiffany珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

劉嘉玲穿白色刺繡禮服與披肩、配戴Cartier珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

福士蒼汰穿LV西裝、配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

宋芸樺穿Cong Tri黑色幾何鏤空禮服，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

葉芷妤穿泰國品牌PIPATCHARA、配戴Tiffany珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

袁澧林穿CHANEL長洋裝、配戴CHANEL珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

劉冠廷穿Emporio Armani西裝、Christian Louboutin鞋，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

陳澤耀穿Dolce & Gabbana西裝、配戴LV珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

菊地凜子穿Valentino 長洋裝、配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

林柏宏穿GUCCI西裝、Giuseppe Zanotti 鞋，配戴Piaget珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

朱軒洋穿米色LV雙排扣西裝配戴LV珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

張震穿Saint Laurent西裝、配戴卡地亞珠寶。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

余香凝穿Ralph Lauren禮服、配戴Piaget珠寶腕表。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影