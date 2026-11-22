隨著體驗經濟成為當代零售與生活風格產業的核心趨勢，代理近30個國際品牌的恆隆行，今年持續推動「新型態生活計畫」，並於近期在台北內湖品牌概念店zonezone推出雙企劃，分別以物件藝術展覽《電氣時態electric style》與跨時區音樂體驗《區間black moon: the listening zone》，重新定義商業空間的體驗角色。

長期以來，恆隆行將品牌選品視為理解國際生活文化與消費者需求的起點，透過zonezone作為生活風格實驗場域，引導大眾從認識單一產品延伸至探索完整的生活方式。正在展出的《電氣時態electric style》由格式設計策展王耀邦（格子）操刀，集結ReFa、Dyson、WMF、Laurastar等品牌，並邀請新媒體藝術家王宗欣與跨域攝影師陳敏佳參與，透過藝術創作引導觀者重新觀看日常電器物件，全展期開放自由入場。

而作為「新型態生活計畫」第三波企劃的《區間black moon: the listening zone》，則將策展視角從物件延伸至感官場域，活動將一路持續至12月23日。以「時區」為核心，由劉書堯帶領的Local Remote本地遙控設計規劃空間視覺，並由2KE領軍的PARTS LAB統籌音樂策展，帶領觀眾感受倫敦、巴黎、東京、柏林與紐約5座城市的聲音文化。

在接下來的4場城市音樂節目中，將依序於11月27日由Vicky Sun詮釋巴黎午夜沙龍的靈魂與緩拍樂風、12月5日由DJ Tatsuya帶來東京都會浪漫的City Pop與放克、12月12日由蔡瑋德探索柏林的環境與實驗電子聲響，並於12月23日由謝明諺演繹紐約不夜城的自由爵士與浩室節奏。每場節目皆搭配主題酒飲與小點，構築跨越時區的味覺與聽覺交會。

除了城市音樂演出，zonezone亦規劃2場名人黑膠分享會，分別於11月24日邀請EVERYDAY OBJECT創辦人邱維濤、12月4日邀請究方社與SIDOLI RADIO小島裡創意總監方序中，從個人收藏與聆聽經驗出發，分享黑膠音樂如何融入日常。

值得注意的是，《區間》打破傳統陳列邏輯，將日本Style健康護脊沙發、Dyson Solarcycle Morph立燈與Sakura Works酒櫃自然融入聆聽與品飲情境中，讓科技工藝與生活需求在場域內交匯。針對《區間》系列活動，恆隆行黑卡會員可享免費入場，一般會員報名享5折優惠，新註冊並完成首購的會員亦可享平日免費入場與特製飲品禮遇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

恆隆行今年正式啟動「新型態生活計畫」，以「體驗」作為品牌轉型的重要策略，持續探索國際間盛行的生活風格與生活形式，並轉化為台灣消費者能親身參與的生活提案。圖／恆隆行提供

恆隆行推出年度新展《電氣時態》由格式設計策展總監王耀邦（左）統籌，攜手新媒體藝術家王宗欣（中）與跨域攝影師陳敏佳（右）。圖／恆隆行提供

恆隆行2026年「新型態生活計畫」的第三波企劃，《區間 black moon the listening zone》以「時區」為策展核心，串聯倫敦、巴黎、東京、柏林與紐約5座城市的聲音文化。圖／恆隆行提供