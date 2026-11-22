隨著時序入冬，慕里諾國際餐飲集團集結旗下「勝政豬排」、「勝勢豬排」、「Suage北海道湯咖哩」及「泰迪農園咖哩」，以雞、豬、牛、羊等肉品，搭配松茸、牛肝菌等食材，推出一系列冬季料理，為消費者帶來暖心暖胃的滋味。

「勝政豬排」推出「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」，嚴選擁有「菌中之王」美譽的松茸，搭配多款鮮菇交織出鮮甜的湯頭滋味。搭配里肌炸豬排，一次品嚐肉香與菌菇的雙重美味，每份510元。「勝勢豬排」則獻上「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」，以香氣濃郁的牛肝菌為主角，搭配綜合鮮菇與里肌炸豬排，打造濃醇鮮香的冬日限定風味，每份510元。

來自日本北海道的「Suage北海道湯咖哩」，則以北海道湯咖哩結合花椒，推出「香麻湯咖哩」系列。包括有「雪花牛肉片香麻湯咖哩」、「羊肉香麻湯咖哩」兩種選擇，各為399、499元。此外，還提供「單點羊肉」及「續點香麻湯底」的加購方案，讓肉食愛好者輕鬆升級。

「泰迪農園咖哩」復興店，推出兩款暖心「燉煮系湯咖哩」。「燉煮牛肉湯咖哩」以慢燉牛肉為主角，肉質軟嫩入味，每份390元。「燉煮雞肉湯咖哩」則以雞肉搭配蔬果熬製的湯底，每份360元。

勝政豬排推出「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」（左）；勝勢豬排則推出「牛肝菌綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」。圖／慕里諾國際餐飲集團提供