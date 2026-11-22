老字號的滋味又少一間！基隆人氣小吃「玉山號小吃店」近日發布公告，指出「退休結束營業 感謝長期以來的惠顧」，讓粉絲感到不捨，表示「我從小吃到大的」、「以後吃不到古早味了」

鄰近基隆塔、長榮桂冠酒店的「玉山號」，在地經營約50年，至今仍保留著充滿時代感的用餐環境與招牌，並提供有陽春麵、炒飯、滷肉飯等餐點，還有多項快炒料理、滷味可供挑選，尤其「香酥無骨炸排骨」更是熟客們的必點料理。整體價格經濟實惠，成為許多基隆人的口袋名單。

陪伴無數基隆人度過數十年的時光，「玉山號」近日宣佈退休結束營業，同時google map地標也改成永久歇業。隨著消息出爐，粉絲們也感到不捨，表示「老基隆人的共同回憶」、「從小到大的好味道」