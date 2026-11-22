年底黑色星期五購物季即將全面引爆，CASETiFY宣布祭出年度重磅「BLACK FRIDAY黑五優惠」，自即日起至11月30日止，只要選購指定產品1件即享8.5折、2件8折、3件7折，買滿4件或以上更可直接下殺6.5折（聯名系列、新品、及珍藏版等特殊指定品項不適用），滿足消費者年末換殼與送禮需求；此外，深受旅人喜愛的 Travel 旅行系列也同步推出2件8折優惠，讓出遊裝備一次輕鬆備齊。

針對蘋果首款摺疊機 iPhone Duo 正式問世，CASETiFY也推出專為摺疊機身量身打造的新iPhone Duo強悍防摔手機殼系列。新系列特別針對摺疊手機最脆弱的轉軸部位設計滑動式鉸鏈防護結構，結合品牌專利的EcoShock緩震技術，在維持流暢開合手感的同時，提供通過1倍軍規級防摔測試的周全保護。除了具備抗刮亮面塗層與內建掛繩孔外，該系列同樣全面支援MagSafe磁吸生態系，消費者可自由搭配卡套、支架及卡扣式強悍鏡頭保護貼，兼具強悍防護力與個人化時尚風格。

此外，CASETiFY近期也同步推出充滿幽默感的話題聯名新作，包括以比奇堡路人魚厭世日常為靈感的「SpongeBob SquarePants｜CASETiFY聯名系列」，以及將春田鎮經典沙發、黑板場景與荷馬迷因搬上手機殼的「辛普森家庭by CASETiFY聯名系列」，皆支援iPhone Duo與多款電子配件，為日常注入滿滿歡樂能量。

CASETiFY全新iPhone Duo系列強悍防摔手機殼，在提供流暢開合體驗的同時，加強鉸鏈周圍的防護。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo系列也支援Snappy手機支架、Snappy磁吸吸盤手機支架及磁吸無線充電盤等多款MagSafe配件。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo系列也支援Snappy手機支架、Snappy磁吸吸盤手機支架及磁吸無線充電盤等多款MagSafe配件。記者黃筱晴／攝影